Keine Spur von Höcke. Auf der Pegida-Bühne spielen sie jetzt schon zum wer-weiß-wievielten Mal eine bombastische Musik, die bei Boxkämpfen gerne gespielt wird, um den Einmarsch der Gladiatoren zu untermalen. Pegida-Gründer Lutz Bachmann hat seinen Parka schon gegen ein edleres Sakko mit Einstecktuch getauscht und sein feierlichstes Gesicht aufgesetzt. Aber der Mann, der im Osten jetzt von Manchen wie ein Erlöser gefeiert wird, ist immer noch nicht da.

Dabei werden die Besucher langsam ungeduldig. Knapp 3.000 haben sich auf dem Platz vor der Frauenkirche in Dresden versammelt. Es ist die 200. Montagsdemo der „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“, kurz: Pegida. Und es sind überwiegend Männer über 50, die sich schon seit über einer Stunde die Beine in den Bauch stehen, um den „Stargast“ aus Thüringen zu erleben. Er soll ihnen den „Geniestreich“ erklären, mit dem er die „machtgeilen und geldgierigen Volksverräter frontal gegen die Wand laufen lassen“ ließ.“ So hat ihn Bachmann angekündigt.

„Wi-der-stand!”

Die Stimmung ist angespannt. „Haut ab“, brüllt eine Frau die Kollegen von der ARD an, die ihre Kameras in der ersten Reihe aufbauen. „Lügenpresse“, skandiert die Masse wie auf Kommando. Oder: „Wi-der-stand! “ Eine Frau trägt ein Plakat, auf dem „Gott mit Höcke“ steht. Ihr Gesicht verschwindet unter einer blonden Perücke und die Augen hinter einer riesigen Sonnenbrille. Sie sieht aus wie die Parodie einer Agentin aus dem Kalten Krieg. Vor wem sie sich verstecken müsse? „Vor niemandem“, antwortet sie schnippisch. „Ich habe Probleme mit meinen Augen.“

Die Pegida-Demonstranten sind nicht allein. Ihre Bühne wird „eingekesselt“, wie ein aus dem Westen angereister Rucksack-Rentner bemerkt. Tausende Gegendemonstranten säumen die Kundgebung. Die Initiative „Dresden nazifrei“ hat sie aufgerufen. Auch CDU und FDP-Politiker haben ihre Mitglieder mobil gemacht. Sie sind jünger als die Höcke-Fans. Links von der Pegida-Bühne singen einige „Die Gedanken sind frei“. Rechts hat irgendwer den Bass auf der Bühne von CDU und FDP voll aufgedreht. Man merkt: Der Kampf um die Deutungshoheit, er wird auch über die Lautstärke ausgetragen.

CDU und FDP machen mobil gegen Höcke

Die Lage ist ernst. In Sachsens CDU erinnern sich viele noch mit Schrecken an den August 2018, als Pegida-Gründer Gründer Lutz Bachmann in Chemnitz Seite an Seite mit Höcke bei einem so genannten „Trauermarsch” für den ermordeten Daniel H. lief und Sachsen tagelang nicht mehr aus den Negativ-Schlagzeilen herauskam. Inzwischen ist Pegida fast von der Bildfläche verschwunden.

Die Gruppe der Aktivisten ist so klein, dass sie montags in Dresden kaum noch auffallen. Wofür man Pegida heute noch brauche, fragt ein TV-Reporter eine Rentnerin. „Weil man nicht zu allem ja und Amen sagen kann", antwortet sie. Was sie konkret störe? „Vermummte Frauen, die müssen weg. Wir sind hier doch nicht im Mittelalter."

Kante zeigen gegen die AfD

Aber Höckes Triumph ist auch der von Pegida. Und so einen Auftritt will man der Bewegung nicht noch einmal gönnen, schon gar nicht nach dem „Tabubruch“ von Thüringen, als sich ein FDP-Politiker mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ und einen Tag später wieder zurücktrat, weil die Kanzlerin das so wollte. Das Vertrauen der Bürger in die Politik hat das nicht befördert, im Gegenteil. Und deshalb ist Alexander Dierks, CDU-Generalsekretär von Ministerpräsident Michael Kretschmer, stellvertretend für seinen verreisten Chef nach Dresden gekommen.

Um Kante zu zeigen gegen Björn Höcke, der die Parteien in Thüringen mit einer Finte vorgeführt hat und sich deshalb als Retter der Demokratie feiern lassen kann. Dierks sagt: „Wir müssen jeden Tag deutlich machen, wir leben in einem der besten Länder der Welt, die Mitte muss ihre Stimme erheben und zeigen, dass Hass und Hetze keinen Platz haben.“

Gruß an die „Opfer der Bildungskatastrophe“

„Opfer der Bildungskatastrophe“, so nennt Björn Höcke ihn und die anderen Gegendemonstranten. Es ist 20.15 Uhr, als Thüringens AfD-Chef endlich aus einer Limousine springt und alle begrüßt, auch die Journalisten und die Besucher auf der anderen Seite. Höcke ist nicht allein. Sein Kreisverband ist im Bus angereist, und Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz, die zweite Rechtsaußen-Stütze der AfD, ist auch dabei. So viel Beifall haben die beiden schon lange nicht mehr bekommen. So viel Gegenwind allerdings auch nicht.

Kein Wunder also, dass AfD-Chef Jörg Meuthen vor der Veranstaltung in einem Interview mit dem ZDF verlauten ließ, Höckes Auftritt in Dresden „sei der Partei nicht dienlich.“ Der AfD steht der schwerste Kampf ihrer Geschichte bevor. Der Verfassungsschutz sammelt immer noch Beweise dafür, dass die Mitglieder des Flügels genau das machen, was sie den „Kartellparteien“ nach Thüringen vorwerfen: die Demokratie beschädigen.

Keine gemeinsamen Fotos mit Lutz Bachmann

Nährt Höcke diesen Verdacht nicht noch, wenn er sich ausgerechnet mit Bachmann sehen lässt, einem Mann, der Geflüchtete öffentlich als „Viehzeug“ bezeichnet und mehrfach vorbestraft ist wegen Volksverhetzung, Diebstählen und Körperverletzung? In Dresden durfte ihn der Pegida-Gründer nicht persönlich begrüßen. Auch gemeinsame Fotos ließ die Parteispitze nicht zu. Sicher ist sicher.

Das war aber die einzige Einschränkung. Routiniert spulte Höcke in Dresden sein Repertoire ab. Kritik an den Wahlverlierern in Thüringen. Ihre Reaktionen auf die Wahl Thomas Kemmerichs seien panisch, ja, hysterisch gewesen. Sie hätten den Gewinner „in den moralischen Schwitzkasten genommen.“ Das Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl sei für sie nur dann die Demokratie, wenn das Ergebnis passe. Der „Schmuse-Kommunist“ Ramelow sei da keine Ausnahme.

Strafanzeige gegen die Kanzlerin

Kritik an der Kanzlerin. „Diese Frau kümmert sich nicht um Gesetze. Was sie in Thüringen gemacht hat, ist für mich nichts anderes als ein Putsch.“ Er habe – und an dieser Stelle gibt es Applaus für ihn – Strafanzeige wegen Nötigung gegen sie erstattet. Kritik aber auch an ihrem potenziellen Nachfolger, Friedrich Merz: Als ehemaliger Aufsichtsrat des Investment-Konzerns Blackrock gehöre er zu einer transatlantischen Politelite, die die Völker im Rahmen ihrer One-World-Ideologie ins Visier nimmt.“

Wogegen die AfD ist, das beschreibt Höcke an diesem Abend wortreich: „Ist Ihnen auch aufgefallen, dass viele Menschen an dieser Krankheit leiden, bei der man zwanghaft immer wieder das Wort „Nazi“ sagen muss. „Nazi-Tourette“. Doch wofür steht die AfD? Was würde sie machen, wenn die „Kartellparteien“ sie eines Tages wider Erwarten doch an die Futtertröge der Macht ließen?

Auf der Gewinnerseite

Diese Frage geht in Dresden im Rauch seines rhetorischen Feuerwerks beinahe unter. „Deutschland“, sagt Höcke mit den Worten des Publizisten Henryk M. Broder, „ist ein Irrenhaus, und wenn man ein Dach darüber zieht, eine geschlossene Anstalt.“ Das Land stehe Kopf. Die AfD wolle, nein, müsse es wieder vom Kopf auf die Füße stellen.“ Sie plane einen Umsturz, hat ein Journalist daraus gefolgert. Man kann das so interpretieren. Man kann es aber auch als Wahlkampfgetöse abtun.

Der Mann ist nicht zu fassen. Dass er die Warnungen der Parteispitze ignoriert und in Dresden den Schulterschluss zu den „Mutbürgern“ (Höcke) gesucht hat, zeigt, dass er sich auf der Gewinnerseite wähnt. Bislang galt Dresden als brauner Fleck auf seiner Weste. Vor ziemlich genau zwei Jahren erntete er einen Sturm der Entrüstung, als er hier das Holocaust-Mahnmal in Berlin als „Mahnmal der Schande“ bezeichnete und eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ forderte.

Jetzt kann er die Bühne als strahlender Sieger verlassen – und mit der Behauptung, nicht die AfD sei das Problem, sondern die etablierten Parteien. „Sie lösen Deutschland auf wie ein Stück Seife unter einem heißen Wasserstrahl.“ Vor der Thüringen-Wahl hätte er sich das wohl nicht getraut. Doch jetzt, so scheint es, fühlt sich Höcke unbesiegbar. Es entbehrt nicht der Ironie, dass ihm die Volksparteien dafür die Steilvorlage geliefert haben.