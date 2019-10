So erreichen Sie Christoph Schwennicke:

Vom heutigen Montag an sind die halbe Million SPD-Mitglieder aufgerufen, eine neue Parteispitze zu wählen. Den ersten Teil des Contests haben sie mit ermüdend langen 23 Auftritten der Kandidaten hinter sich. Während bei den Sozialdemokraten die Urwahl in ihre zweite entscheidende Phase geht, wächst zur gleichen Zeit das Gelüst bei der Union, ihren Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin ebenfalls per Urwahl bestimmen zu lassen. Besonders lautstark und nachdrücklich die Junge Union, die bei ihrem Deutschlandtag schon einmal zur Anschauung ein ähnliches Schaulaufen der Kandidaten organisiert hat wie die SPD auf der Suche nach ihrem Vorsitzenden-Duo.

Dem Selbstverständnis der Sozialdemokraten entspricht diese Vorgehensweise. Sie haben es gerne lang und zäh und ausdiskutiert bis zum Schluss. Wenn aber die strukturell autoritär tickende Union ihre plötzliche Liebe zur Basisdemokratie entdeckt, ist eine gewisse Vorsicht, ein gesunder Argwohn geboten. Und tatsächlich ist diese Begeisterung für die Basisdemokratie in Wahrheit vor allem ein Misstrauensvotum gegen die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Die hatte in den zehn Monaten ihres Vorsitzes nicht gerade einen Lauf, und schon vorher konnte sich ein erheblicher Teil der CDU nur mit Mühe mit ihr anfreunden. Das Ebenbild von Angel Merkel wurde in ihr gesehen, ob nun zu Recht oder zu Unrecht spielt dabei gar keine große Rolle. Und ihre Emanzipationsversuche von der Machthaberin haben den Skeptikern nicht gerade neuen Grund gegeben, ihr Urteil zu überdenken.

