Moritz Gathmann ist Ressortleiter der Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war Korrespondent in Russland. Gathmann schrieb für eine Vielzahl von Medien, darunter für den Spiegel, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung oder die Süddeutsche Zeitung.

„Oooooh, wie ist das schön, sowas hat man lange nicht gesehen“, schallt es an diesem Abend in Saarbrücken aus hunderten Kehlen, aber weder durch ein Fußballstadion noch in einem Festzelt. Es ist der Deutschlandtag der „Jungen Union“ in der Messehalle der Metropole an der Saar. Es ist die politische Heimat der amtierenden CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ein großgewachsener, etwas hagerer älterer Herr von 63 Jahren hat die jungen Menschen zu solchen Sprechchören animiert. Er steht nun neben dem JU-Vorsitzenden Tilman Kuban auf der Bühne und badet mit einem zufriedenen Lächeln fünf lange Minuten im Applaus. Friedrich Merz ist zurück im Rennen um die Kanzlerschaft, das ist nach diesem Abend in Saarbrücken klar.

Der traditionelle Deutschlandtag – eine Art Parteitag der Jungen Union – ist in diesem Jahr unversehens zum Schaulaufen möglicher Kanzlerkandidaten geworden: Annegret Kramp-Karrenbauer schwächelt, Angela Merkel schweigt, die Große Koalition bröckelt, zerbricht womöglich im Dezember. Wer sich jetzt nicht warmläuft, läuft Gefahr, zu spät zu kommen, wenn es losgeht. Markus Söder, Jens Spahn, Armin Laschet, alle sind sie da. Dass Merz, weder Ministerpräsident noch Minister, kurzfristig vom umtriebigen Tilman Kuban dazugeladen wurde, und dann auch noch als Stargast am ersten Abend, hat für Verstimmung gesorgt. Ein JUler aus Schleswig-Holstein grätscht kurz vor Merz’ Auftritt sogar dazwischen und beschwert sich am Mikrofon. Er geht in Buhrufen unter.

