Wahrscheinlich hat sie es wirklich nicht so gemeint. Wobei Annegret Kramp-Karrenbauers geheimnisvoll dräuende Ansage in Sachen YouTube-Video zur „Zerstörung“ der CDU zumindest missverständlich formuliert war. Oder wie soll man es interpretieren, wenn die christdemokratische Parteivorsitzende von versammelter Presse „mit Blick auf das Thema Meinungsmache“ danach fragt, was „eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich“ seien und „welche Regeln“ für den digitalen Bereich zu gelten hätten. Das Ganze auch noch verbunden mit dem mütterlich-strengen Nachsatz, darüber werde man sich „unterhalten“ müssen, und zwar „sehr offensiv“.

Tatsächlich hinterlässt die von einer großen Werbeagentur produzierte und kurz vor den EU-Wahlen lancierte Wutrede eines bisher nicht durch politische Meinungsäußerungen auffällig gewordenen Internet-Unterhalters einen unguten Nachgeschmack. Denn es stellt sich die Frage, wer hier eigentlich Regie geführt hat und zu welchem Zweck. Klar ist aber auch: Hätte Bibi Heinicke ihren „Beauty Palace“ auf YouTube dazu genutzt, um ihren Heerscharen an Followern ausnahmsweise keine Schminktipps zu unterbreiten, sondern stattdessen zünftig gegen die Grünen abzuledern, wäre Kramp-Karrenbauers Empörung wohl etwas kleiner ausgefallen.

