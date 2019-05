Das Pamphlet ist eine der ältesten Literaturgattungen. Es will nicht argumentieren, sondern Argumente zur Diskreditierung des politischen Gegners nutzen. Wer eine differenzierte Betrachtungsweise sucht, wird dort nicht fündig. Ihr Charakter besteht schließlich aus polemischer Zuspitzung, gemischt mit ehrlicher Empörung. Der Autor will seine Gegner provozieren und sein Publikum aufrütteln. Als Gattung ist es aus der Mode gekommen, weil in komplexen Gesellschaften schlichte Lösungen als intellektuelle Einfältigkeit betrachtet werden. Deshalb wird das Pamphlet heutzutage abwertend als Schmähschrift definiert, obwohl es immer auch eine Streitschrift ist.

Die CDU will es sich mit niemandem verderben

Womit haben wir es jetzt bei dem YouTuber Rezo ja lol ey zu tun? Er ist 26 Jahre alt und hat ein 55-Minuten langes Video mit dem Titel „Die Zerstörung der CDU“ ins Netz gestellt. Der Autor meinte allerdings auch die SPD, und vergaß ebenfalls nicht, vor der AfD zu warnen. Es haben Millionen Menschen angeklickt, und in den sozialen Netzwerken ist es ein großes Thema. Sogar das ehrwürdige „heute journal“ hat es als Aufmacherthema gewürdigt. In der Politik reagiert man ratlos: So hat die CDU nach langem Überlegen ein vorbereitetes Video mit dem gleichaltrigen Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor doch nicht gesendet. Das war eine gute Idee, wenn man die gewählte Gattung als Referenzrahmen begreift. Auf ein Pamphlet reagiert man nämlich am besten mit Gegen-Pamphleten. Schließlich hat Rezo verkündet, die CDU zerstören zu wollen. Da helfen keine Wattebäuschchen, sondern nur der grobe Keil auf den berühmten Klotz.

Dazu konnte sich die CDU nicht durchringen, weil sie es sich mit niemanden verderben will. Nach bald 20 Jahren Angela Merkel ist sie nach allen Seiten offen, selbst bei solchen Kampfansagen. Das kann man als Schwäche werten, ist es wohl auch. Es handelt sich bei diesem Video nämlich um ein grandioses Pamphlet. Es hat eine hohe Suggestivkraft, weil es sich um ehrliche Empörung handelt. Rezo argumentiert mit der Vehemenz, weil der Zuschauer eines bemerkt: Ihm sind nach 26 Jahren die Probleme dieser Welt bewusst geworden. So hätte Rezo vor wenigen Wochen noch nicht gedacht, wie schlimm es um die Menschheit wegen des Klimawandels steht. Hier zeigt sich die Effektivität der von den Grünen und ihren Netzwerken betriebenen Kampagne namens „Fridays for Future.“ Mit großer Akribie und einer 13-seitigen Quellensammlung dokumentiert er das, was er auf seiner Entdeckungsreise gefunden hat. Zugleich lebt er vom appellativen Charakter seiner Rhetorik, die er mit Polemik würzt. „CDU – Partei für alle Schichten“, so verhöhnt er deren Anspruch mit der von ihm beschriebenen Wirklichkeit in der Einkommens- und Vermögensverteilung. Die Sozialdemokraten machen mit dieser Argumentation allerdings schon seit siebzig Jahren Wahlkampf gegen die CDU.

Tempo wie einst bei Franz-Josef Strauß

Nur nicht mehr so wirkungsvoll, wie der junge Mann in seiner verfilmten Schmähschrift. Diese Wirksamkeit wird auch nicht dadurch beeinträchtigt, dass er mit atemberaubendem Tempo seine Argumente herunterrasselt. Der Zuschauer kommt nicht zum Luft holen. Bevor er ein Argument überhaupt verstanden hat, fällt das nächste. Zum Nachdenken fehlt die Zeit, womit Rezo ein Merkmal politischer Rhetorik verstanden hat. Der Zuhörer soll nicht in Zweifel geraten, vielmehr mit dem Redner verschmelzen. Es geht nicht um das, was er sagt, sondern um die Botschaft. Mit dieser Methode konnten schon ein Franz-Josef Strauß oder ein Helmut Schmidt ihr Publikum begeistern. Dafür brauchten sie immerhin noch kein Quellenverzeichnis, um sich die erforderliche Reputation zu verschaffen. Vor allem bezogen sie sich aber in ihren polemischen Attacken auf den Kontrahenten.

Das fehlt heute. Niemand polemisiert gegen Rezo, sondern alle stehen fassungslos vor seinem Frühwerk. Die Zuschauer sind begeistert über diese Sprachlosigkeit, wenigstens wenn sie die CDU ebenfalls nicht ausstehen können. Die Oppositionsparteien freuen sich über unverhoffte Wahlwerbung, wogegen die Sozialdemokraten erneut im Regen stehen. Sie freuten sich gerne mit, werden aber leider ebenfalls abgewatscht. Da kann nicht einmal ein eloquenter Juso-Vorsitzender etwas machen. So wird Rezos Faktensammlung als „negative campaigning“ zum klassischen Wahlkampf. Nur sagt er lediglich, wen er nicht zu wählen gedenkt. Aber die politischen Vorstellungen aller anderen Parteien sind wohl kaum die Alternative. Sie bilden in allen Politikfeldern das gesamte Spektrum möglicher Meinungen ab. Diese fehlende Bereitschaft zur klaren Positionierung ist Ausdruck einer in dieser Generation verbreiteten Mentalität: Sich als Politik-Konsumenten zu verstehen, die die Wahl als Bestellvorgang verstehen. Politik ist zwar keine App, um sich eine Pizza liefern zu lassen. Aber selbst wer sie so betrachtet, sollte wenigstens wissen, welche Pizzeria es denn sein soll.

Rezo dokumentiert Konsequenzen der Alternativlosigkeit

Trotzdem hat Rezo einen wunden Punkt getroffen: CDU und SPD müssen sich entscheiden, was sie wollen. Wenn sie der Weltuntergangsrhetorik in der Klimapolitik folgen, werden sie mit guten Gründen an diesen Erwartungen gemessen. Dann werden selbst ihre ambitioniertesten Projekte mit ungewissem Ausgang zur Lachnummer. Wer den weltweiten Klimatod fürchtet, ist mit einem Kohlekompromiss sicherlich nicht zufrieden. Rezo dokumentiert in diesem Video die desaströsen Konsequenzen einer politisierten Wissenschaft, die ihre Form der Alternativlosigkeit predigt. Die argumentative Wucht kommt nicht zuletzt aus dieser Selbstgewissheit, die keinen Zweifel mehr duldet. Dann fällt noch nicht einmal mehr die Arroganz des Pamphletisten auf, der seine Fußnoten mit politischem Denken verwechselt. Insofern hat Rezo recht, wenn er sie „fucking viele Belege“ nennt. So hat er seine Zitatenklauberei angemessen beschrieben. Das ändert gleichwohl nichts an seinem Verdienst, das Pamphlet als eine der ältesten Literaturgattungen in eine zeitgenössische Form gebracht zu haben. Was aber das Wichtigste ist: Ihm ist es gelungen, die CDU und die SPD wenige Tage vor der Europawahl erkennbar zu irritieren. Bei der AfD sollte er darauf nicht hoffen. Diese kennt sich mit Pamphleten aus. Deren Kritiker nennen das allerdings Populismus.