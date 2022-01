„Pushback“ bedeutet auf Deutsch ja in etwa so viel wie „Zurückdrängung“ oder „Wegstoßen“. Das hört sich nun eben nicht wirklich beschönigend oder verschleiernd, sondern ziemlich empfindungslos und brutal an. Aber wenn man es schon so sagt, so scheint die Jury des „Unwortes des Jahres“ es zu meinen, dann doch bitte auf Deutsch. Nur: Was genau würde das in der Sache ändern?