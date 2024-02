Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Das war im August 2015 etwas ganz Besonderes: Generalbundesanwalt Harald Range, der oberste Staatsanwalt in Deutschland, rebellierte öffentlich gegen Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD). Ohne Vorwarnung erhob er im Fernsehen schwere Vorwürfe gegen ihn und wurde sehr deutlich: „Auf Ermittlungen Einfluss zu nehmen, weil deren mögliches Ergebnis politisch nicht opportun erscheint, ist ein unerträglicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz.“ Er fühlte sich in einem konkreten Ermittlungsverfahren durch das Ministerium unter Druck gesetzt, und dagegen wehrte er sich vehement und öffentlich. Wenige Stunden später war die Range-Revolte beendet. Der Minister versetzte ihn in den einstweiligen Ruhestand. Das war – nicht ohne Ironie – ein deutlicher Beleg für die Abhängigkeit der Staatsanwaltschaften von der Politik.

Staatsanwälte sind grundsätzlich nicht aufsässig; sie sind loyale Beamte und neigen nicht zur Rebellion. Was war da passiert? Es ging um eine Grundsatzfrage des Rechtsstaats, die wenig im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht. Darf die Politik Einfluss auf die Arbeit einer Staatsanwaltschaft nehmen? Darf sie aus politischen Gründen staatsanwaltschaftliche Ermittlungen antreiben oder verhindern? Das ist keine juristisch-technische Kleinigkeit. Hier geht es um eine Grundfrage des Rechtsstaats­prinzips und um das Vertrauen der Bürger in die Justiz.