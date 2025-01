Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Der Kanzler nennt es „unverantwortlich“, sein SPD-Generalsekretär Matthias Miersch einen „beispiellosen Tabubruch“, auch zahlreiche andere Führungspolitiker der Restampelparteien SPD und Grüne geben sich hellauf empört über das Vorhaben der Unionsfraktion unter Friedrich Merz: am kommenden Freitag will sie ein Gesetz im Bundestag einbringen, das den Zustrom von Asyl-Migranten beenden oder jedenfalls radikal mindern soll. Und die AfD könnte zustimmen.

Was die Ampel-Politiker empörend finden, ist knapp der Hälfte der Deutschen willkommen, sogar einem großen Teil der Wähler der SPD. Laut einer aktuellen Umfrage von Insa sind 48 Prozent aller Befragten damit einverstanden, dass härtere Migrationsgesetze mit AfD-Unterstützung beschlossen werden. Nur 33 Prozent lehnen dies ab, der Rest hat keine Meinung oder ist unentschieden. Eine vorangegangene Insa-Umfrage zeigte, dass die Pläne der Union inhaltlich sogar rund zwei Drittel (66 Prozent) aller Befragten richtig finden. Auch die SPD-Wähler unter ihnen wünschen sich mehrheitlich (56 Prozent) eine Migrationswende im Sinne der von der Union zur Wahl gestellten Maßnahmen, darunter auch die Abweisung aller illegale Migranten an allen deutschen Grenzen.

Der Oppositionsführer sagt, er kann sich vorstellen, Gesetze einzubringen mit Unterstützung der AfD. Und er schlägt vor, Entscheidungen zu treffen, die nicht mit unserem Grundgesetz und den europäischen Verträgen vereinbar sind. Das ist unverantwortlich. pic.twitter.com/2BAOO2kaPb — Olaf Scholz (@OlafScholz) January 25, 2025

Eine knappe Mehrheit von 50 Prozent der SPD-Wähler will keinesfalls die Brandmauer zur AfD eingerissen sehen, aber auch unter ihnen gibt es eine beachtliche Minderheit von 32 Prozent, die die Migrationswende auch mit AfD-Stimmen wünscht. „Den meisten Wählern von SPD und Grünen ist die Brandmauer zwar wichtiger als die Migrationswende“, bilanziert Insa-Chef Hermann Binkert. Aber immerhin ein Drittel der SPD-Wähler ist das Einreißen der Brandmauer recht, solange es nur zur Wende kommt.

Nur eine Minderheit der Unionsanhänger will unbedingt die Brandmauer

Die Frage, wie es zu der von zwei Dritteln der Wähler gewünschten Migrationswende kommt, ist durchaus eine, die vielen Menschen wichtig ist. Bei den SPD-Anhängern ist eine leichte Mehrheit von der unbedingten Notwendigkeit der Brandmauer gegen die AfD überzeugt, bei den Grünen eine sehr große. Aber die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Anhänger der anderen vermutlich im nächsten Bundestag vertretenen Parteien will die Brandmauer für die Migrationswende aufgehoben sehen. Von den Unionswählern sind wie im Gesamtschnitt 48 Prozent mit der Wende mit AfD-Stimmen einverstanden, nur 31 Prozent sind explizit dagegen. Die FDP-Anhänger sind zu 52 Prozent mit dem Bruch der Brandmauer einverstanden. Nur bei den Grünen-Wählern ist eine Drei-Viertel-Mehrheit von 75 Prozent unbedingt für die Brandmauer.

Binkert hält die Erwartung, dass diese Wähler deswegen bis zum 23. Februar noch von der SPD zur CDU überwechseln werden, zwar für „gewagt“. Die Umfrage zeige aber, dass es „eine große Schnittmenge zwischen Union und SPD in der Frage der Migration“ gebe. Das heißt, die SPD hat auf dem Feld der Migrationspolitik noch viele Wähler zu verlieren, denen die Wende besonders wichtig ist, aber wohl weniger Wähler zu gewinnen, die sich wegen des Brandmauerbruchs von der Union abwenden.

Wie wahlentscheidend das Migrationswende-Thema für sie ist, hat Insa in dieser Umfrage nicht gefragt. Dass das Thema den Menschen sehr wichtig ist, seit den jüngsten Morden in Aschaffenburg in der vergangenen Woche sogar noch vor der Wirtschaftsmisere für die wichtigste politische Frage überhaupt gehalten wird, hat aber eine frühere Umfrage gezeigt. Der Schwerpunkt des Wahlkampfs, den eigentlich beide, Union und SPD, auf die Wirtschaftspolitik legen wollten, hat sich durch Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg unzweifelhaft auf die Migrationspolitik verschoben. Daran wird sich bis zur Wahl am 23. Februar nichts mehr ändern.

Migration ist das wichtigste, aber kein Gewinnerthema für die SPD

Wie SPD und Grüne aus der Migration angesichts der unzweideutig auf eine Wende hinstrebenden Mehrheitswillens ein Gewinnerthema machen könnten, das sie für Wechselwähler jenseits ihres harten Unterstützerkerns attraktiv machen könnte, ist unabsehbar. Umso stärker klammern sich SPD und Grüne an die Brandmauer, die wenigstens einer von beiden Parteien die Regierungsbeteiligung sichern dürfte, selbst wenn beide deutlich an Stimmen einbüßen dürften.

Zumindest für die SPD, deren Wähler selbst mehrheitlich die Migrationswende herbeisehnen, wäre ein radikaler Kurswechsel (wie auch immer rhetorisch verpackt) eigentlich allein schon wahltaktisch opportun. Aber wer sich einmal auf einem Holzweg verrannt hat, kommt ohne Gesichtsverlust davon kaum runter.

Eine zwischen dem 24. und 27. Januar durchgeführte Umfrage von Insa zur Bundestagswahl legt schon nahe, dass die Wähler den CDU-Kurs einer Migrationswende unter Inkaufnahme der Zustimmung der AfD tendenziell billigen. Wäre an diesem Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU und CSU demnach auf 30,0 Prozent der Wählerstimmen, einen Prozentpunkt mehr als bei der vorherigen Umfrage. Aber auch die AfD kann leicht profitieren und kommt auf 22,0 Prozent (plus 0,5 Prozentpunkte). Die SPD würde einen halben Prozentpunkt auf 15,5 Prozent verlieren. Die Grünen stehen bei 12,5, das BSW von Sahra Wagenknecht bei 6, FDP und Linke jeweils bei 4,5 Prozent.