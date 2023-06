Geradezu absurd sind die Unterstellungen, die nun nicht nur von – vor allem grünen – Regierungspolitikern, sondern auch von regierungsfreundlichen Journalisten gegen die FDP, die Union und regierungskritische andere Journalisten kommen: Da ist von der „Sabotage“ der FDP die Rede und von den „populistischen Phrasen“, mit denen die Union der AfD nütze. Soll man also im Umkehrschluss davon ausgehen, dass die AfD in der Versenkung verschwände, wenn die FDP noch braver als bisher jedes Klimaschutzprojekt der Grünen mit Applaus mittrüge und die CDU und die wenigen nicht auf Regierungslinie sendenden Medienstimmen völlig verstummten? Hinter solchen Pseudoerklärungen steckt ein paternalistisches Bild vom erziehungsbedürftigen Menschen, der durch weise Politiker und Publizisten in der Tradition von Jean-Jacques Rousseau zur Einsicht in eine höhere Tugend gebracht und vor allen bösen Einflüsterungen geschützt werden müsse.