Über alles lässt sich diskutieren, wenn man ernsthaft darüber nachdenken will, was die teils rechtsradikale, völkische AfD so attraktiv macht wie die Sozialdemokraten und Grünen. Das Erschrecken über das neue demoskopische Hoch von Chrupalla, Weidel, Höcke & Volksgenossen führt indes zu grotesken Schlussfolgerungen. Folgt man grünen und roten Politikern, ist es die böse CDU, die die Rechtsausleger so attraktiv macht: sei es durch das angebliche Fehlen einer Brandmauer gegen rechts, die vermeintliche Übernahme von AfD-Parolen oder das mutmaßliche Schielen auf schwarz-blaue Mehrheiten, zunächst in den Ländern, dann im Bund.