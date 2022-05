Krieg ist nicht der Ort für gutes Benehmen. „Im Krieg ist’s Sitte, jeden Vorteil nutzen“, lässt Shakespeare den Graf von Norththumberland in seinem Königsdrama Heinrich VI. sagen. Andrij Melnyk, seit 2015 Botschafter der Ukraine in Deutschland, scheint sich den Ratschlag zu Herzen genommen zu haben. Wann immer er kann – und Melnyk kann dieser Tage auffallend oft –, poltert der 46-jährige Diplomat gegen den hiesigen Politikbetrieb. Sein Twitter-Account mit seinen gut 119.000 Followern ist längst zu einem Wörterbuch der Herabsetzungen und Beleidigungen geworden.

In Friedenszeiten wäre dieses Betragen einer akkreditierten Exzellenz wohl schier unvorstellbar. Doch in Zeiten wie diesen? Wer mag es dem angriffslustigen Ambassadeur verübeln? Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt. Doch von der Liebe hat die Welt dieser Tage auffallend wenig. Bleiben wir also besser gleich beim Krieg. Der hat nicht nur Andrij Melnyk, den einst so smarten Diplomaten mit der sonoren Stimme und den grauen Schläfen, nachhaltig verändert. Auch in seinem Gastland Deutschland scheint es seit Putins völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine vor gut zehn Wochen zu einem regelrechten Mentalitätswechsel gekommen zu sein.

Ein kultureller Stellvertreterkrieg

Nahm man sich hier jüngst noch so unerträglich untertänig, ja geradewegs klemmig wohlerzogen aus, so scheint der deutsche Michel den ukrainischen Gesandten spätestens seit dem 24. Februar, dem Tag des russischen Überfalls auf dessen westlichen Nachbarn, in eine Art kulturellen Befreiungskrieg mit hineingezogen zu haben: Es ist dies der stellvertretend ausgefochtene Kampf „Die da oben gegen uns hier unten“, die Revolution der wankelmütigen deutschen Herzen. In dieser lässt man dem polternden Botschafter Andrij Melnyk nahezu jeden Tic und jeden Tort durchgehen, der sich für uns selbst ganz sicher auf ewig verbieten wird.

Denn Andrij Melnyk gestehen wir alle Missetaten zu, von denen wir in unserem schier unendlichen Attentismus nicht mal mehr zu träumen wagten. Er darf Szientisten unbefangen „Arschlöcher“ nennen, Präsidenten mit hinterlistigem Getier vergleichen und Kanzler sogar gelegentlich Leberwürste schimpfen. Das ganze Unterholz unserer destruktiven Triebwallungen gerät bei diesem Götz von Berlichingen neuen Typs ins Rutschen. Im gut geschnittenen grauen Maßanzug predigt der klare Kante, wo wir bis gestern doch nur zu langweiligen Korrektheiten fähig waren. Er sucht den Affront, wo wir selbst nur noch Kitsch und Rührseligkeiten produzieren konnten.

Der Karneval des Zeitgeists

Wie ein lang ersehnter und empörter Erlöser taucht er daher in der längst fade gewordenen Abendunterhaltung von Lanz bis Maybrit Illner auf. Fast ist es, als hätten wir uns erst in der medialen Figur des Andrij Melnyk wieder richtig zu spüren gelernt – so wie damals bei Klaus Kinski in seiner Paraderolle als Jesus Christus Erlöser. Und das Beste: Die Triebabfuhr, die der Diplomat stellvertretend für uns alle in Talkshows und bei öffentlichen Auftritten vollzieht, erfolgt im Namen von übergeordneten Zielen und höheren Werten. Es ist ein Art Karneval für den woken Zeitgeist. Einmal wieder so richtig die Sau rauslassen – und sei es auch nur in der ungeheuerlichen Erklärung, dass „alle Russen unsere Feinde“ seien (so Melnyk Anfang April in einem Interview mit der FAZ). Einmal wieder Katharsis spüren, und sei es nur Dienstag bei Sandra Maischberger nach den Tagesthemen.

Es ist also nur vordergründig irritierend, dass der aus Lemberg stammende Jurist Andrij Melnyk mit seinen offenkundigen Beleidigungen derzeit besonders im grünen Milieu auf wenig Widerspruch stößt. Wo der „Diplomat im Kampfeinsatz“ (Die Zeit) zuschlägt, tanzt selbst der Yoga-Kurs allmählich Pogo. Als etwa Johannes Varwick, Politologe und einstiger Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, im März dazu aufrief, den Krieg in der Ukraine nicht künstlich zu verlängern, schimpfte ihn Melnyk auf Twitter kurzerhand „ein echtes Ar…“. Als der Brigadegeneral a.D. Erich Vad im April zu bedenken gab, den Ukraine-Krieg besser auch mal vom Ende her zu denken, nannte ihn Melnyk einen „echten Looser“. Und als Fabio di Masi (Die Linke) auf den rechtsextremen Hintergrund des Asow-Regiments hinwies, forderte Melnyk barsch dazu auf, „die rote Klappe“ zu halten.

Der Krieg sucht den Vorteil

Gegenreden indes waren selten. Schon gar nicht von Seiten der einst um gewaltfreie Kommunikation bemühten Grünen. Wer, wie etwa Wolfgang Kubicki (FDP) oder der Düsseldorfer Ex-Bürgermeister Thomas Geisel (SPD), den Diplomaten dennoch einmal zur Räson rufen wollte, oder wer ihn gar daran erinnerte, dass der Diplomatenstatus nicht nur einem Völkergewohnheitsrecht, sondern ebenso dem Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen unterliegt, der wurde im Handumdrehen medial-moralisch niedergewalzt.

Mindestens verbal wird das Kriegsgebiet somit immer mehr in die Zonen des Zivilen verschoben. Andrij Melnyk will man das nicht mal verübeln. Wie gesagt: Im Krieg ist’s nicht nur laut Shakespeare Sitte, jeden Vorteil zu nutzen. Wir aber sind nicht im Krieg. Statt also insgeheim zu applaudieren, wenn der ukrainische Botschafter, wie jüngst gegenüber der dpa, den deutschen Bundeskanzler eine „beleidigte Leberwurst“ nennt oder Rostocker Hafenarbeiter gar dazu auffordert, einen russischen Tanker nicht zu entladen, sollten wir uns besser einmal fragen, an welche düsteren Leidenschaften Melnyks Wutausbrüche bei uns rühren.

Wer ernsthaft nach der zukünftigen deutschen Rolle in Europa fragt, der sollte zunächst einmal den Mut haben, ausländische Interessensvertreter in die Schranken zu weisen.