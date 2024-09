Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Kein Alterspräsident eines neu gewählten deutschen Parlaments stand jemals derart im Fokus des politischen Betriebes und der öffentlichen Aufmerksamkeit wie Jürgen Treutler von der AfD am Donnerstag in Thüringen. Eigentlich ist die erste, konstituierende Sitzung eines Landtags eine Routine, zu der sich die Korrespondenten der Regionalzeitungen allein wegen ihrer Chronistenpflicht wenige Sätze abringen. Doch in Thüringen schaukelten die frisch gewählten Abgeordneten sie zu einer Inszenierung im Kampf gegen die nach Wählerwillen stärkste Fraktion hoch.

Den Verlauf dieser eher farce-haften als wirklich dramatischen Sitzung nachzuverfolgen, ist ein nicht lohnendes Geschäft. Wer sich das dennoch antun will, kann es auf den Seiten des örtlichen Landtages auf sich nehmen. Auch nach Stunden war es dem Parlament nicht gelungen, auch nur das Mindeste zustande zu bringen: einen Präsidenten zu wählen und sich zu konstituieren. Der Grund hierfür erinnert an einen Sandkasten auf einem Kinderspielplatz. Es kam zum Streit um Eimerchen und Förmchen.