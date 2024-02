Was ist eigentlich schlimmer: öffentlich als Plagiator zu gelten oder als Rechtsextremist, der auf einer „Wannseekonferenz 2.0“ die „Deportation“ von „Millionen von Menschen“ plante? Wenn Sie mich fragten, wählte ich die Rolle des Plagiators. Schon deshalb, weil wohl in jedem Bundesbürger in Wahrheit ein kleiner Plagiator steckt. Oder haben Sie in der Schule etwa nie vom Banknachbarn oder Spickzettel abgeschrieben, nicht einmal ein bisschen? Ein Plagiator ist außerdem nur bei der kulturellen Elite unten durch. Ein Nazi hingegen bei fast allen.

Der Fall Föderl-Schmid Was eigentlich schlimmer sei, ein Plagiator oder ein Nazi, ist dieser Tage eine durchaus relevante Frage. Anlass dafür sind Meldungen vom 8. Februar 2024. Nach allem, was man bisher weiß, wollte sich die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung (SZ), Alexandra Föderl-Schmid, das Leben nehmen.