Ein kleiner Eklat im Bundestag: In der Debatte zum Jahrestag des Überfalls der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 warf CDU-Chef Friedrich Merz der Bundesregierung vor, ihre Bekenntnisse, man stehe an der Seite Israels gegen dessen Feinde, seien nicht viel mehr als schöne Worte. Denn, so Merz: „Seit Wochen und Monaten verweigert die Bundesregierung die Exportgenehmigung zum Beispiel von Munition und sogar für die Lieferung von Ersatzteilen für Panzer nach Israel.“ Direkt an Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt, fragte Merz: „Was sind Ihre Solidaritätsbekundungen für den Staat Israel und die Menschen in Israel eigentlich wert?“

Laut Merz lägen ihm schriftliche Unterlagen einer „größeren Zahl von Unternehmen“ vor, denen zufolge Genehmigungen für die Ausfuhr von Waffen nach Israel beantragt worden seien, die jedoch seit Monaten von der Bundesregierung schlicht nicht bearbeitet wurden. „Was ist das anderes als die faktische Verweigerung von Exportgenehmigungen?“, so Merz‘ rhetorische Frage. Er, Merz, habe zudem erfahren, dass die Ampel-Regierung die israelische Regierung dazu auffordere, erst gar keine Anträge zu stellen, da man sie ohnehin nicht genehmigen würde – um dann hinterher sagen zu können, es seien ja gar keine Anträge gestellt worden.

Diese Kritik wollte der Kanzler nicht auf sich sitzen lassen. Er begab sich ins Plenum, um ausdrücklich nicht als Kanzler, sondern als Abgeordneter zu sprechen, und entgegnete auf Merz: „Wir haben Waffen geliefert, und wir werden Waffen liefern.“ Scholz fuhr fort: „Wir haben Entscheidungen getroffen in der Regierung, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird. Und dann werden Sie ja sehen, dass das hier ein falscher Vorhalt gewesen ist.“

Scholz muss jetzt – im wahrsten Sinne des Wortes – auch liefern

War es ein „falscher Vorhalt“, oder lügt Scholz? Fakt ist, dass die Bundesregierung seit März keine Kriegswaffenexporte nach Israel mehr genehmigt hat, wie aus Antworten des Bundeswirtschaftsministeriums auf Anfragen der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hervorging. Das Auswärtige Amt begründete das mit den Menschenrechten und dem humanitären Völkerrecht. „Deswegen hat es (...) keine Waffenexporte nach dem 7. Oktober gegeben, die in Gaza eingesetzt werden können und die dort Völkerrechtsbruch begehen“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am 11. September im Podcast „Lage der Nation“.

Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (ebenfalls Grüne) sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, Verteidigungswaffen würden nach wie vor schnell genehmigt. Bei Systemen, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten, wo, so Habeck, der Verdacht im Raum stehe, dass humanitäres Völkerrecht missachtet werde, sehe das anders aus. Es waren also zwei grün geführte Ministerien, die die Lieferung von Waffen und Munition an Israel blockierten und dem Land obendrein noch unverhohlen Völkerrechtsbruch vorwarfen.

Wenn der Kanzler nun also heute im Bundestag sagt: „Wir haben Entscheidungen getroffen in der Regierung, die auch sicherstellen, dass es demnächst weitere Lieferungen geben wird“, impliziert das zumindest, dass es gegenwärtig keine solchen Lieferungen gibt. Es gab welche, es wird auch wieder welche geben, in der Zwischenzeit wurden in der Regierung Entscheidungen getroffen. Man fragt sich, welche Entscheidungen das waren und welche Diskussionen diesen Entscheidungen vorausgingen. Musste der Bundeskanzler gegenüber Habeck und Baerbock ein Machtwort sprechen? Oder fühlte sich Scholz von Merz derart in die Ecke gedrängt, dass er sich zu einem impulsiven Versprechen hinreißen ließ, dem nicht unbedingt eine Absprache innerhalb der Regierung zugrundeliegt?

Wie man so schön sagt: The proof of the pudding is in the eating. Wenn Kanzler Scholz nun vollmundig Waffenlieferungen an Israel ankündigt, dann muss er jetzt – im wahrsten Sinne des Wortes – auch liefern. Und es wäre gut, einen konkreten Zeitrahmen für Scholz‘ „Demnächst“ zu erfahren, denn das nach wie vor unter Dauerbeschuss stehende Israel hat nicht ewig Zeit.

Mit dpa-Material.