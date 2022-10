Politische Bildung in staatlicher Hand?

Das Grundgesetz hat eine bestimmte Vorstellung von der Demokratie. Es will eine offene und pluralistische parlamentarische Demokratie, in der alle Bürger frei ihre Meinung sagen können. Selbstverständlich ist in dieser Demokratiekonzeption auch Platz für harte und grundsätzliche Kritik an allem, auch und gerade am Staat. Eine herrschende Meinung, der alle Bürger – und Wähler – kritiklos folgen, ist dem Grundgesetz ein Gräuel. Diese Demokratievorstellung hat Folgen für die Finanzierung der politischen Bildung. Der Staat darf nicht willkürlich die Stiftungen finanzieren, die ihm kritiklos nahestehen. Er muss das gesamte politische Spektrum beachten.