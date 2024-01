Der Aussichtsturm mit seinen 173 Metern soll für die Zukunft stehen. Aus 31 Meter Höhe kann der Betrachter die neue Ostsee von Cottbus erblicken. „Nicht die Ostsee, sondern der Ostsee“, sagen sie vor Ort mit etwas Stolz. Es wird nach vollendeter Flutung mit 1900 Hektar der größte See Brandenburgs werden. Naherholung, neue Wohngebiete und viel Natur. Doch als der sozialdemokratische Ministerpräsident Dietmar Woidke an einem kalten Wintertag mit einer Besuchergruppe hinaufsteigt, da fällt nicht der See ins Auge. Am Horizont zeichnet sich vor blauem Himmel das mächtige Kraftwerk Jänschwalde ab.

Neun Kühltürme, jeder so hoch, wie ein Fußballfeld lang ist, blubbern weiße Wolken in den Himmel. Wenn nicht jeder wüsste, dass dort Braunkohle zu Strom verfeuert wird, könnte man es für ein beeindruckendes Naturschauspiel halten. Wie ein Vulkan, der raucht. Jänsch­walde ist eins der schmutzigsten Kraftwerke Deutschlands, weltweit landet es auf Platz sieben der größten Dreckschleudern. Das liegt auch an den alten sowjetischen Dampfkesseln. Und doch ist Jänschwalde eine Sehenswürdigkeit. Es gehört zur Landschaft wie anderswo die Gipfelsilhouette. Jänsch­walde, der Ayers Rock der Lausitz.