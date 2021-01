Aus diesem Grund streben moderne Gesellschaften nach der Verstätigung von Sicherheit. Nur so lässt sich Freiheit dauerhaft herstellen. Also investieren sie in Wissenschaft und Forschung, um ein möglichst leistungsfähiges Gesundheitssystem auf die Beine zu stellen. Sie generieren mittels Fortschritt und Innovationen einen nie dagewesenen Wohlstand. Und sie installieren umfassende Sozialsysteme, die den einzelnen Bürger in allen Lebensabschnitten und allen Lebenslagen fürsorglich umhegen. Dergestalt eingesponnen in ein Netz umfassender Sicherheit und entlastet von allen Sorgen, so die Hoffnung, kann der Mensch der Moderne seine Freiheit uneingeschränkt entfalten.