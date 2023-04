Manchmal geschehen ja komische Dinge. Im Film zum Beispiel. Man denke nur an Louis Malles Klassiker „Fahrstuhl zum Schafott“: Julien Tavernier, leitender Angestellte in einem Pariser Rüstungskonzern, versucht in diesem Schwarzweiß-Streifen von 1958, seinen Chef Simon Carala umzubringen. Als sich Tavernier mithilfe eines Wurfankers und eines daran befestigten Seils Zutritt zu dem eine Etage höher befindlichen Büro seines Chefs verschafft und ihn dort erschießt, vergisst er auf der späteren Flucht Seil und Wurfanker am Tatort. Alles verweist fortan auf ihn als Täter. Es ist die legendäre „Smoking Gun“, von jedem Kriminellen gefürchtet, aber hoch geschätzt bei sämtlichen Detektiven und Kommissaren – zumindest denen aus dem Kino.

Doch was als Schlüsselmotive in unzähligen Krimis und Thrillern vorkommt, das hat in der kriminalistischen Wirklichkeit für gewöhnlich wenig Platz. Menschen, und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, sind im richtigen Leben meistens gar nicht so vertrottelt wie im Film – auch nicht kriminelle Menschen.