Unlängst erklärte der Innenminister Horst Seehofer die Migration zur „Mutter aller Probleme“. Dafür wurde er von seiner Regierung und prominenten Vertretern der Grünen aufs Schärfste kritisiert. Tatsächlich beging Seehofer nur das Verbrechen, eine relativ banale Wahrheit auszusprechen. Das ist dieser Tage schon ein Akt des Ungehorsams.

Die Regierung trifft keine Verantwortung für den Krieg in Syrien und die Migrationsströme in der Welt. Aber sie ist verantwortlich für den Umgang mit der sogenannten Flüchtlingskrise und die daraus erwachsenden Konsequenzen. Man brauchte kein politisches Genie zu sein, um im Herbst 2015 abzusehen, dass die unbegrenzte kulturfremde Massenzuwanderung auf Kosten sozial Schwacher bei gleichzeitiger Rücknahme staatlicher Kontrolle die Gesellschaft einer erheblichen Zerreißprobe aussetzen freisetzen würde.

Heuchelei als Herrschaftsprinzip

Erklären herrschende Politiker heute Populisten zur größten Gefahr für die Demokratie, wirkt das auf mich grotesk, so, als warnten sie im Nachhinein vor der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, der sie zuvor mutwillig den Weg bereitet haben. Der Einzug der AfD ins Parlament ist die Antwort auf politische Eliten, die die Augen vor den Umwälzungen verschließen, die sie selbst mit losgetreten haben und bis heute befördern.

Weit bedrohlicher als die Präsenz der AfD im Parlament ist der krasse Realitätsverlust von Machthabern, Medien und angeblicher Opposition, die diese Tatsache leugnen. Ihr Leugnen gefährdet die Stabilität des politischen Systems viel mehr als die Erfolge einer rechten Protestpartei. Es untergräbt das Vertrauen in die Demokratie. Wer Ursache und Wirkung verdreht, um vom eigenen Versagen abzulenken, macht Heuchelei zum Herrschaftsprinzip.

Lügen sind Gift für eine offene Gesellschaft. Diejenigen, die geschworen haben, das Gemeinwesen zu schützen, opfern seine ethischen Grundlagen einem beispiellosen Amoklauf falscher Moral. Und viele ihrer Unterstützer halten die Akteure noch immer für echte Menschenfreunde und merken gar nicht, was sie anrichten. Bekanntlich kommt das Übel seltener durch böse Menschen in die Welt, als durch Wohlmeinende, die auf Biegen und Brechen Gutes tun wollen.

Politik mit fahrlässiger Ethik

Ich gebe zu, in den ersten Tagen empfand ich die Aufnahme von Flüchltingen auch als schöne Geste. Doch schon bald befremdete mich die Lähmung, die sich die Regierung selbst auferlegte. Zumal bald absehbar war, dass das einen künstlichen Sog schuf, der immer mehr Menschen dazu brachte, sich zu uns aufzumachen, was meinem Land, meiner Laune und der Zukunft Europas nicht unbedingt gut tun würde.

Politisch Verfolgte genießen Asyl und Kriegsflüchtlinge Schutz. So ist es richtig und so soll es bleiben. Parallel dazu Abertausende andere, die aus wirtschaftlicher Bedrängnis fliehen, ohne jegliches Ansehen der Person mit in heillos überfüllte Notunterkünfte zu pferchen, nur weil man sich vor garstigen Fernsehbildern fürchtete, war in meinen Augen weder menschlich noch weitsichtig, sondern bloß verantwortungslos und opportunistisch.

Auf diese Willkür angesprochen, meinte die Kanzlerin: „Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin. Nun sind sie halt da.“ Dass sie damit meine Rechte als Bürger und ihre Fürsorgepflicht gegenüber all jenen verletzte, die wirklich schutzbedürftig waren, fiel unter den Tisch. Die fahrlässige Ethik ihrer Politik wurde nie eingehender beleuchtet.

Problemfall religiöse Türken

Allerdings barg die Grenzöffnung einen unerwarteten, nicht antizipierten Nebeneffekt: Sie offenbarte ungewollt den dramatischen gesellschaftlichen Wandel, der sich zwar schon seit Längerem abzeichnete, doch durch den simultanen Zuzug Zigtausender erstmals für viele sicht- und greifbar wurde: Das Land wird immer islamischer. Teilen der Bevölkerung begann zu dämmern, dass ihre Kultur vor einer erheblichen Herausforderung steht – vielleicht sogar der größten, der eine Kultur sich über-haupt stellen kann. Schon bald wurde klar, dass das entscheidende Problem weniger die Integration kulturfremder Migranten sein würde als die friedliche Entschärfung ihrer Religion.

Fragt sich, ob Merkels lockeres „Wir schaffen das“ da greift. Nur was, falls es uns nicht gelingt? Wird diese Gesellschaft dann in drei oder vier Generationen noch säkular und christlich sein? Vermutlich nicht. Der Gedanke ist so ungeheuerlich, dass die meisten sich weigern, ihn überhaupt zu denken. Doch wirklich neu ist er nicht.

Der Historiker Hans-Ulrich Wehler, dem keiner ethnischen Chauvinismus oder rechtsradikale Vorlieben unterstellen dürfte, kritisierte schon vor Jahren die deutsche Einwanderungspolitik. Es gäbe kein Problem mit Ausländern, sondern eines mit religiösen Türken. Gläubige Muslime weigerten sich, zu integrieren. Die islamische Diaspora sei nicht integrierbar. „Der Islam ist über die Jahrhunderte hinweg immer ein Gegner dieses Europas gewesen. ... (Er) ist kein Teil der Kultur oder des gesellschaftlichen Lebens … egal ob Sie das Recht, die Politik oder das Verfassungsdenken ansehen.“ Wehler warnte damals, man „solle sich nicht freiwillig Sprengstoff ins Land holen“. Vermutlich hat Merkel nie etwas von Wehler gelesen.

Orthodoxer Islam lehnt den Westen ab

Fundamentale Veränderungen kommen selten so drastisch daher wie die vom 11. September 2001. Viel häufiger vollziehen sie sich schleichend. Zeitgenossen bemerken sie kaum. Sind sie unerfreulich, blendet man sie aus. Harald Welzer nennt das „Shifting Baselines“. Parallel zur Veränderung der Umwelt verschieben sich die Referenzpunkte, über die wir Veränderungen messen. Das verzerrt unsere Wahrnehmung und lässt den Wandel weit weniger drastisch erscheinen, als er ist.

Tatsächlich unterliegt jeder Wandel der ihm innewohnenden Dialektik. Am Ende vollzieht er sich rascher, als die meisten denken. Wehler wies auf ein elementares Problem moderner europäischer Gesellschaften hin: Der orthodoxe Islam stellt ihre Art zu denken und zu leben grundsätzlich in Frage. Als politische Ideologie lehnt er den Westen ab. Er will ihn überwinden und besiegen. Weltliche und moderate Muslime passen hervorragend in unsere Kultur. Sie fügen sich relativ schmerzfrei ein. Alle profitieren. Orthodoxer Islam nicht. Er steht in unauflösbarem Widerspruch zu unserem Menschenbild, unseren Werten und unserem Selbstverständnis.

Von wegen Fremdenfeindlichkeit der Deutschen

Das stürzt den Westen in ein kardinales Dilemma, weil es mit seinem Ideal universeller Menschlichkeit und seinem Konzept von Demokratie kollidiert. Wie geht man mit Menschen um, die partout keine Staatsbürger sein wollen, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, gleich behandelt zu werden? Die auf einem eigenen Recht und eigenen Sitten beharren, die mit den Normen der Moderne inkompatibel sind? Um dieses Dilemma lügt sich unsere Gesellschaft seit Jahrzehnten herum, und eben darauf wies die Kanzlerin unfreiwillig hin.

Das und nichts anderes ist der Subtext der Flüchtlingskrise, der zugleich die innere Zerrissenheit liberaler westlicher Gesellschaften und die Modernisierungskrise der islamischen Welt offenbart. Nach 50 Jahren muslimischer Einwanderung ist klar, dass man niemanden integrieren kann, der sich nicht integrieren will. Die Integration religiöser Muslime scheitert, weil religiöse Muslime sich nicht integrieren wollen. Das hat wenig mit der Fremdenfeindlichkeit der Deutschen zu tun. Es ist ein universelles Phänomen, das überall auftritt, wo religiöse Muslime sich niederlassen: Egal ob in England, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Österreich, Dänemark oder Schweden.

Die Religiösen schotten sich ab, sie bilden separate Communities, sabotieren die Eingliederung ihrer Kinder, bedrohen Grenzgänger mit „Ehrenmorden“ und bestrafen alle, die sich zu westlich verhalten. Sie boykottieren ihre Integration, weil sie sich selbst nicht als Teil der Gemeinschaft sehen, sondern als „rechtgläubigen“ Vorposten in der Diaspora.

Sprengstoff oder Totengräber?

Fragt sich, was das für moderne Gesellschaften langfristig bedeutet. Holen sie sich mit derlei hartnäckig archaisch Religiösen bloß Sprengstoff oder die eigenen Totengräber ins Haus?

Der politische Islam fordert das liberale Europa mindestens so existenziell heraus, wie es im letzten Jahrhundert der Nationalsozialismus und der Stalinismus taten. Wobei es keinen einheitlichen, in sich geschlossenen Islam gibt, sondern viele unterschiedliche, einander bekämpfende und in ihrer vermeintlichen Rechtgläubigkeit übertrumpfenden Ausrichtungen. Eine heillose Zersplitterung also. Sunniten und Schiiten liegen im Dauerclinch. Insofern ist die ideologische Stärke des politischen Islam überschaubar. Entscheidender sind demografische Faktoren: das rasante Bevölkerungswachstum der Muslime weltweit, der daraus resultierende Migrationsdruck islamischer Gesellschaften und das parallele Schrumpfen der überalterten Bevölkerungen Europas.

Ein lähmender Teufelskreis

Bislang blenden unsere Eliten das Problem aus, vielleicht, weil sie innerlich bereits davor kapituliert haben. Offiziell jedenfalls ignorieren sie es und tun so, als existiere es nur in den Köpfen irgendwelcher rechten Spinner. Dass sie dadurch eben jenen vermeintlichen Spinnern die Macht geben, das sehr reale Problem in ihrem Sinn zu interpretieren, verdrängen sie. Tatsächlich schafft ihr Totschweigen ein bedrohliches Vakuum, in dem sich zunehmend Unsicherheit und Zukunftsängste breit machen. Statt darauf zu reagieren, installieren sie eine politisch korrekte Tabukultur und denunzieren jegliche Kritik am Islam als „rechts“.

Parallel dazu geben sie freiwillig zivilisatorische Errungenschaften und säkulare Prinzipien auf. Sie versuchen die Islamisten zu beschwichtigen, was anderen natürlich auffällt und ihre „populistischen Kritiker“ bestärkt und sie dazu zwingt, umso massiver gegen deren vermeintliche Lügen anzugehen. Ein eskalierender Teufelskreis, der die dringend notwendige Debatte über die Gestaltung unserer Zukunft immer unmöglicher macht. Er begräbt sie unter dem eher fiktiven Streit zwischen „Demokraten“ und „Populisten“.

Lachende Dritte dabei sind die Islamisten. Alle anderen verlieren. An erster Stelle die liberalen Muslime und die demokratische Kultur, gefolgt von zivilen Umgangsformen und den übrigen Annehmlichkeiten einer offenen Gesellschaft. Keine fünf Jahre mehr, und wir träumen von der paradiesischen Idylle des Spätsommers 2018.

Was wir jetzt tun müssen

Ich beginne angesichts dieser forcierten Selbstzerstörung langsam ernsthaft Sorgen zu machen. Immerhin geht es hier um das Land, in dem ich alt werden will. Ich fände es schön, wenn es noch eine Weile halbwegs zivil, aufgeklärt und freiheitlich bleibt.

Doch dazu müssen wir endlich wechseln aus dem gemütlichen Elend unseres fortgeschrittenen Selbstbetrugs in die frostige Zone garstiger Wahrheiten. Das dürfte weh tun, aber es ist unsere einzige Chance. Sonst ist in fünf Jahren wirklich alles zu spät.