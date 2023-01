Sebastian Czaja ist Vorsitzender der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Außerdem geht der gebürtige Ost-Berliner als Spitzenkandidat der FDP für die Wiederholung der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses ins Rennen.

Herr Czaja, viele nehmen Berlin als dysfunktionale Stadt wahr. Markus Söder spricht sogar von einem „failed state“. Was läuft also falsch in der Hauptstadt?

Ich würde immer noch sehr deutlich sagen, dass Berlin eine großartige Stadt ist, aber große Probleme hat. Und das zeigt sich ja nicht zuletzt an der Entscheidung des Verfassungsgerichts, wodurch ein Denkmal der Dysfunktionalität gesetzt wurde. Es zeigt sich an der Wahlwiederholung im Februar, die aufgrund des Berliner Chaos ansteht. Und diese Dysfunktionalität erleben wir natürlich auch im Alltag in vielen anderen Bereichen. Sechs Wochen dauert es, eine Auskunft beim Geburtenregister zu kriegen, 42 Tage für die Steuernummer. Der Rechtsanspruch auf den Kitaplatz führt leider nicht zu einem Kitaplatz, sondern 17.000 Plätze fehlen. Die Liste könnte ich beliebig fortführen. Das alles beschreibt die größte Baustelle der Stadt. Wir brauchen dringend die Modernisierung der Verwaltung.

Dazu haben Sie einen radikalen Vorschlag gemacht, nämlich die Abschaffung der Bezirke. Vielleicht können Sie das noch mal einem breiteren Publikum erklären, warum in Berlin die Bezirke abgeschafft werden sollen?

Alle in Berlin wissen, wie hier das übliche Verwaltungs-Pingpong gespielt wird. Niemand will so richtig entscheiden, niemand will Verantwortung übernehmen und lieber jeweils dem anderen politisch die Verantwortung in die Schuhe schieben. Deshalb haben wir genau hingeschaut, welche Maßnahme die erste sein müsste, damit wir in Berlin vorankommen. Das bedeutet, dass wir die 60 gewählten Bezirksstadträte abschaffen wollen, damit wir Verantwortlichkeiten klar ziehen und nicht diese Doppelzuständigkeiten haben.

Das bedeutet, dass allein der Senat, also die Landesverwaltung, auch zuständig wäre für die Bezirke?

Heute will der gewählte Bezirksstadtrat als Chef der Verwaltung im Bezirk oft im Verhältnis gegenüber der Senatsverwaltung eben nicht die Verantwortung tragen. Das lähmt und bremst enorm und führt dazu, dass eine Baugenehmigung mittlerweile länger dauert als der eigentliche Bau in der Stadt. Es führt dazu, dass wir vier verschiedene Verwaltungseinheiten haben, um ein Berliner Schulklo zu sanieren. Das würden wir damit durchbrechen und dafür sorgen, dass nur noch eine Verwaltung zuständig ist fürs Schulklo und dies endlich saniert wird.

In ihrem Modell fallen die Bezirke aber nicht gänzlich weg?

Wir streichen die 60 Wahlbeamten und ordnen die Strukturen neu. Aber wir würden die Bezirksbürgermeister stärken, die Stimme der Bezirksbürgermeister im Berliner Parlament stärken. Die zwölf Bezirke sind große Verwaltungseinheiten mit 250.000 bis 300.000 Einwohnern. Sie sollen auch eine Stimme haben. Aber die organisierte Verantwortungslosigkeit würden wir abstellen.

Was wird mit den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV), die laut Verfassung keine Parlamente sind und nur Demokratie spielen?

Die Bezirksverordneten können weiter das Bezirksamt bereichern. Aber es gibt nach unserem Vorschlag klare Zuständigkeiten, die wir dringend brauchen für mehr Bürgerservice. Es gibt Themen, die müssen vor Ort diskutiert werden: Wie soll die Straße heißen oder wo soll der Fußgängerüberweg hin? Es bleibt der Bezirksbürgermeister in der Verantwortung und es bleibt auch beim Bezirksparlament. Aber das beschriebene Ping-Pong hört auf, bei dem die BVV den Bezirksstadtrat auffordert, ein Schreiben an die Senatsverwaltung zu schicken. Und dann antwortet die Senatsverwaltung dem Stadtrat mit einem Schreiben, der dies wieder in der BVV diskutiert. Und passieren tut nichts.

Wie realistisch ist Ihr Vorschlag?

Gehen wir noch einmal auf die aktuellen Ereignisse ein. Die Übergriffe von Silvester auf Polizei und Feuerwehr. Was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür, dass es in der Hauptstadt so weit kommen konnte?

Seitdem es in Berlin eine Linkskoalition gibt, haben wir ein politisches Klima, dass diese Übergriffe auf Polizisten, Beamte, Ordnungs- und Rettungskräfte im Grunde toleriert. Inzwischen erleben wir eine Brutalität, bei der sämtliche Hemmschwellen verloren gegangen sind. Und das, weil sich diese Landesregierung allzu selten hinter die Einsatz- und Rettungskräfte gestellt hat, sondern oft gewisses Verständnis für die Täter vermittelt. Wir müssen hier dringend wieder zu einem funktionierenden Rechtsstaat zurückkommen, zu einer funktionierenden Justiz. Wir haben kein Problem bei unseren Gesetzen, sondern wir haben ein Vollzugsdefizit, was wir dringend auflösen müssen.

Welche Rolle spielen bestimmte migrantische Milieus?

Wir müssen gerade in den Kiezen, in denen wir diese Ereignisse erlebt haben, wieder eine ordentliche Integrations- und Bildungsarbeit machen und das Aufstiegsversprechen erneuern. Da ist einiges schiefgelaufen, und wir trauen uns zu, das auch anzusprechen. Denn wir brauchen jetzt wirklich die Klarheit in dieser Debatte und das, ohne sich Ressentiments zu bedienen, sondern in aller Deutlichkeit auch die Dinge anzusprechen, die in Berlin leider schieflaufen.

Sie haben das Thema Justiz angesprochen. Eine gewisse Zögerlichkeit wird ja auch bei den Klebeprotesten diskutiert. Was ist denn mit der Berliner Justiz los?

Wir haben eine Justizsenatorin der Linken, die sich mit Amtsbeginn erst mal mit der Frage beschäftigt hat, wie sie die Gefängnisse in Berlin stärker digitalisieren kann und Tablets dort ermöglicht. Ich hätte diese Tablets eher in den Berliner Schulen oder bei der Berliner Polizei gesehen oder der Justiz als in den Gefängnissen. Und wir haben eine Justizsenatorin, die wenig Druck und Tempo macht. Sie hätte Brennpunkt-Staatsanwaltschaften schaffen können. Nichts passiert. Dass wir in Berlin ein Vielfaches mehr an kriminellen Klebern auf der Straße haben als in anderen Bundesländern, ist etwas, was sich diese Regierung selbst zuzuschreiben hat.

Kommen wir zum Wahlkampf. Sie haben gesagt, dass Sie die Grüne Bettina Jarasch nicht zur Regierenden Bürgermeisterin mitwählen würden. Aber Sie würden mit ihr in einem Senat schon zusammenarbeiten? Also etwa in einer von der SPD geführten Ampel?

Da habe ich immer wieder gesagt, dass eine Ampel in Berlin schwer vorstellbar ist. Zum Beispiel werden wir nie für Enteignungen stimmen. Das wird es mit den Freien Demokraten niemals geben. Mit uns wird es auch keine Citymaut in der Stadt geben. Insoweit ist es in der Tat schwer vorstellbar für uns, mit den Grünen an dieser Stelle zusammenzuarbeiten. Und dennoch macht es einen Unterschied, ob Bettina Jarasch Regierende Bürgermeisterin ist oder die Grünen nur Teil einer Regierungskonstellation. Aber die Vorstellungskraft fehlt mir in der Tat dafür.

Das ist kein Nein zur Ampel?

Ich habe klare Präferenzen formuliert. Denn wer eine ernsthafte Reform-Koalition will, der braucht eine Konstellation, die eine Mitte hat und dort auch breit wirkt. Das ginge am besten mit CDU und SPD zusammen. Ich glaube, dass wir schon sehr deutlich gemacht haben, was wir uns vorstellen können und was nicht. Es ist jetzt an der Zeit, dass auch andere mal deutlich für sich erklären, welche politischen Optionen sie in dieser Stadt wollen oder welche nicht.

Zumindest in Ihrem neuen Heimatbezirk Steglitz-Zehlendorf haben Sie ja die 50-jährige Herrschaft der CDU mit einer Ampel gebrochen.

Das haben wir gemacht, um ein Linksbündnis zu verhindern. Man muss wissen, dass zuvor das Bündnis aus CDU und Grünen zerbrochen war. Eine Linkskoalition im Bezirk hätte bedeutet, Grüne, SPD und Linke hätten aus der Schlossstraße eine Fußgängerzone analog zur Friedrichstraße gemacht, hätten die Ufergrundstücke am Wannsee enteignet und hätten in Lichterfelde-Lankwitz 400 Eigenheime auf null gesetzt. Das haben wir verhindert. Das sind für mich drei beispielhafte Punkte, weshalb wir dort mit den Grünen und der SPD zusammenarbeiten. Und im Übrigen sind die Grünen in Steglitz-Zehlendorf näher an denen in Baden-Württemberg als an denen in Friedrichshain-Kreuzberg, also wesentlich pragmatischer und weniger links.

Was steht einem Erfolg der Berliner FDP entgegen? Fehlt Rückenwind aus dem Bund? Was wünschen Sie sich von Lindner und der Bundes-FDP im Wahlkampf?

Ich will eins erst mal festhalten: Das Bündnis auf Bundesebene war keine Liebesheirat. Es ist aus einer staatspolitischen Verantwortung und einem Pragmatismus heraus entstanden, der allerdings dazu geführt hat, dass wir jetzt auch mit Handschrift der FDP in dieser Bundesregierung unser Land stabil durch diese Krise bringen. Und am Ende des Tages gilt für uns immer noch der alte Grundsatz: Es geht nicht um uns selbst, nicht um die Partei, sondern ums Land. Insoweit ist das wahrscheinlich auch richtig, was Sie mit dem fehlenden Rückenwind meinen. Aber für uns geht es jetzt um die Stadt. Wir haben eine Wahlwiederholung, wo sich jeder als Berliner die Frage stellen muss: Was muss eigentlich noch passieren in dieser Stadt, damit wir mal neu wählen? Wir werden OSZE-Beobachter in den Wahllokalen haben. Die Wahl kostet den Steuerzahler 40 Millionen Euro. Also wer da noch die gleichen Köpfe und die gleichen politisch handelnden Akteure wieder wählt, SPD, Linke und Grüne, bei dem weiß ich nicht mehr, wie laut der Weckruf noch sein müsste.

Manchmal hat man in Berlin den Eindruck, dass der Berliner sich über die Jahrzehnte auch ans Chaos und an die Widrigkeiten gewöhnt hat. Ist er vielleicht zu träge und vielleicht auch zu genügsam für was grundsätzlich Neues?

Wir haben eine Situation, die eigentlich ein Weckruf ist, jetzt was Neues zu machen und auch neu zu wählen. Und insoweit bin ich noch optimistisch, dass sich Berlin dieser Frage stellt, dass wir Dinge neu verhandeln und die Chance haben, wirklich Reformen voranzubringen. Wir Freie Demokraten haben die letzten 35 Jahre in dieser Stadt keine Verantwortung gehabt. Darauf können wir wahrlich nicht stolz sein. Aber wir würden dieses Chaos gerne aufräumen. Mit echten Lösungen, ideologiefrei und mit einer richtigen Portion Pragmatismus. So wie die Berlinerinnen und Berliner das aus ihrem Lebensalltag, aus ihren Unternehmen kennen. Das würden wir gerne in die Politik bringen, statt in den ideologischen Grabenkämpfen Zeit zu verlieren. Denn die Zeit haben wir nicht mehr. Und das Gelächter in Deutschland und in der Welt über die Stadt, das wird Berlin nicht gerecht und das würde ich gerne abstellen.

Das Gespräch führte Volker Resing.