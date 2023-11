Schwarz-Rot in Hessen - Boris Rhein will mehr „CDU pur“ ohne grünlichen Anstrich

Die CDU tritt in Hessen in Koalitionsgespräche mit der SPD ein. Den Sozialdemokraten dürfte mit nicht einmal halb so vielen Mandaten wie die Union jedoch klar sein, wer das Kommando hat: der alte und neue Ministerpräsident Boris Rhein.