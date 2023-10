Die Hessen und Bayern ticken keineswegs anders als die Bürger in den anderen 14 Bundesländern. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würden nicht mehr als 34 bis 36 Prozent noch ihr Kreuz bei SPD, Grünen oder FDP machen. Von einer Mehrheit ist Rot-Grün-Gelb also weit entfernt, ebenso von ihren 52 Prozent bei der Bundestagswahl vor zwei Jahren. Das ist an sich nichts Außergewöhnliches. In der Regel stehen Regierungen in der Mitte ihrer Amtszeit in Umfragen nicht gut da. Denn keine Koalition kann halten, was die sie tragenden Parteien vor der Wahl versprochen hatten.