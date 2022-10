Mit der Weisung an die Minister Robert Habeck und Steffi Lemke (Die Grünen) und Christian Lindner (FDP) hat Scholz insofern Führung gezeigt, als er die beiden kleineren Koalitionspartner in dieser Frage zum Kompromiss zwang. Eine für das Land wegweisende Entscheidung war das freilich nicht. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Energiekrise nach dem 15. April 2023 vorbei sein könnte, ist ähnlich gering wie die einer absolute Mehrheit der SPD in Bayern.