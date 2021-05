Kurz nach der Wahl zur SPD-Parteivorsitzenden sitzt Saskia Esken im Dezember 2019 mit regierungserfahrenen Parteifreunden zusammen. Die sollen sie auf das erste Treffen mit der Bundeskanzlerin im Koalitionsausschuss vorbereiten: Wie tickt Angela Merkel, was könnte die SPD ihr abverhandeln, mit welcher Strategie soll der kleinere Partner in das Treffen gehen? Doch Esken schaut kaum auf, tippt ständig auf dem Smartphone herum. Noch Tage später zeigen sich Teilnehmer des Treffens entsetzt über diese Respektlosigkeit. Esken schien alle Befürchtungen zu bestätigen: eine Spitzenpolitikerin ohne Erfahrung, eine Linke, die sich nur mühselig in den Mainstream der Partei einbinden lässt, die ihre Energie lieber in provokative Twitterei investiert.

Esken, aus der Parlamentarischen Linken kommend und seit 2013 im Bundestag, polarisierte, stellte den Fortbestand der Großen Koalition infrage. Auch deshalb setzte sie sich mit Norbert Walter-­Borjans gegen das Team aus Klara Geywitz und Olaf Scholz durch. Scholz, der verlässliche Parteisoldat und Groko-­Befürworter, stand beschädigt auf der Bühne. Esken, die kühle, sperrige Hinterbänklerin, reckte die Daumen hoch.

Die Überzeugungstäterin sollte die SPD in eine neue Ära führen, das soziale Gewissen der Partei erneuern. Kühl, fleißig, unnachgiebig, auch unberechenbar.