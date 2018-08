Richter dienen dem Recht, nicht der Macht. Deshalb sind sie allein den Gesetzen und der ständigen Rechtsprechung verpflichtet. Soweit zumindest die Theorie. Doch wir leben in einer Demokratie. Das heißt: Die Gesetze werden durch die Legislative erlassen und die wird in Gestalt der Parlamente vom Souverän, dem Volk, gewählt. Gesetze oder eine Rechtsprechung, die dem Rechtsempfinden des Souveräns dauerhaft widersprechen, werden in einer Demokratie nicht lange Bestand haben – was immer Fachjuristen dazu zu sagen haben.

Rechtsstaat trifft auf Rechtsempfinden Juristen haben mit dieser Einsicht naturgemäß ihre Schwierigkeiten. Denn letztlich geht es um eine Machtfrage. Und es ist genau diese Machtfrage, genau dieser Dissens zwischen Souverän und Judikative, die dem Streit um die Abschiebung von Sami A. seine tiefere Brisanz verleiht. Denn dass eine absolute Mehrheit der Bevölkerung die Abschiebung von Sami A. befürwortet, darf man als gegeben voraussetzen. Zugespitzt wurde diese Unstimmigkeit noch durch die Aussage des nordrhein-westfälischen Innenministers Herbert Reul (CDU). Der hatte am Donnerstag gegenüber der Rheinischen Post betont: „Die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut. Aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen“.

