Bislang war es quasi demokratischer Konsens, dass sich die 16 Ministerpräsidenten gemeinsam einigen, den Empfehlungen der KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten) zu entsprechen oder nicht. Die 16 Mitglieder dieses vom Rundfunk unabhängigen Gremiums werden übrigens von den jeweiligen Landesregierungen berufen. Für Sachsen-Anhalt etwa sitzt in der KEF der CDU-Politiker und Chef des Landesrechnungshofes Kay Barthel. Ein Mann, der augenscheinlich rechnen kann, war also beteiligt an der Ermittlung des künftigen Finanzbedarfs für ARD, ZDF und Deutschlandradio.