Gründe für den Vertrauensverlust in eine Regierung kann es viele geben: Korruption beispielsweise, Repression gegenüber der eigenen Bevölkerung, Machtmissbrauch. In Deutschland sind es derzeit (und das schon seit längerem) insbesondere drei Faktoren, mit denen die rot-grünen Restbestände der Ampel sich selbst ins Abseits manövrieren: Dilettantismus, Inkompetenz und eine völlig verquere Kommunikation. In diesen Disziplinen immerhin laufen der Bundeskanzler und Teile seines Kabinetts zu einer Höchstform auf, die sie im sonstigen politischen Tagesgeschäft vermissen lassen: Sie sind gewissermaßen Europameister beim Nichtbewältigen von Krisen.

Robert Habeck beispielsweise, der seit inzwischen drei Jahren den Niedergang der deutschen Industrie verwaltet und sich dennoch bemüßigt fühlt, im Rahmen kuscheliger Küchentisch-Gespräche für seine erhoffte Kanzlerschaft zu werben, zelebrierte diese Woche beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos seine Überfordertheit auf offener Bühne. Freimütig gestand er dort nämlich ein, die Probleme der deutschen Wirtschaft „zunächst“ falsch verstanden zu haben. „Ich musste es selbst erst lernen“, so der Bundeswirtschaftsminister. Und weiter: „Wir übersahen, dass dies nicht eine kurzfristige zyklische Krise ist, sondern eine strukturelle Krise.“ Wahrscheinlich erwartet der studierte Germanist für dieses Maß an Ehrlichkeit auch noch Applaus. Übrigens stellt sich in diesem Kontext ganz nebenbei die Frage, wer mit dem „wir“ gemeint war: er selbst und seine Berater? Und was wären das dann für Leute?

Praktikant auf dem Ministersessel

Tatsächlich sind nämlich die strukturellen Defizite des bundesrepublikanischen Wirtschaftsstandorts seit Jahren sattsam bekannt, und selbst interessierten Nicht-Ökonomen ist längst klar gewesen, dass die aktuelle Konjunkturschwäche sämtliche grundsätzlichen Probleme – von hohen Energiekosten bis hin zu einer lähmenden Bürokratie – bloß noch verschärft. Dass also der Chef des Wirtschaftsministeriums mit seinen mehr als 2000 Mitarbeitern ernsthaft davon ausging, man müsse irgendwie nur die Luft anhalten, und dann wäre in ein paar Wochen das Schlimmste überstanden, ist eine erschütternde Erkenntnis.

Wenn Habeck im selben Atemzug auch noch seine eigene Lernfähigkeit hochhält, hinterlässt er beim Publikum vor allem den fatalen Eindruck, hier habe sich der Praktikant auf den Ministersessel verirrt. Die Lage ist aber zu ernst, als dass wir uns knuddelige Autodidakten oder philosophierende Schönredner in höchsten Staatsämtern leisten könnten. Wer wie Robert Habeck seine politischen Aufgaben mit einer Art ökonomischen Experimentieranordnung verwechselt, braucht sich nicht zu wundern, wenn die Leute ihm nicht ver- und auch nichts zutrauen.

Wahlplakate mit seinem Konterfei und dem in großen Lettern darunter gedruckten Wort „Zuversicht“ wirken da regelrecht tragikomisch. Immerhin scheint es aber auch genügend Hardcore-Fans zu geben, die sich diese Rosstäuscherei gern gefallen lassen. Was nur die These bestätigt, dass jeder noch so bizarre Wanderprediger stets eine gewisse Schar an glühenden Verehrern findet. Vertrauenswürdiger macht ihn das trotzdem nicht.

Terror gegen die Bevölkerung

Kommen wir nach dem Kapitel „Dilettantismus“ nun zur Abteilung Krisenkommunikation. Hier zeigte einmal mehr der Bundeskanzler höchstpersönlich, dass ihm zu praktisch jeder Gelegenheit die passenden Worte fehlen. Nicht nur, dass er die tödliche Messerattacke von Aschaffenburg vorschnell als „Terrortat“ qualifizierte – dies wäre noch hinnehmbar, weil auch ein geistesgestörter Verbrecher selbst ohne in dieser Hinsicht bewusste Absicht durchaus die Bevölkerung terrorisieren kann. Wirklich bodenlos waren andere Statements von Olaf Scholz, mit denen er eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass er offenbar überhaupt nichts verstanden hat.

Er sei es „leid“, wenn es „alle paar Wochen“ zu Gewalttaten komme, „von Tätern, die eigentlich zu uns gekommen sind, um hier Schutz zu finden“. Mit Verlaub: Man ist es vielleicht „leid“, wenn einem der Hund des Nachbarn regelmäßig in der Vorgarten defäkiert. Aber nicht, wenn immer wieder Mitbürger von jungen Männern aus dem Nahen Osten massakriert werden. Und ob diese Täter tatsächlich in Deutschland „Schutz“ gesucht haben, wie Scholz behauptet, oder ob sie dies vielmehr nur vortäuschen, um vom hiesigen Sozialstaat zu profitieren, ist ja wohl mehr als zweifelhaft.

Dann wäre da noch die regelrecht groteske Anmerkung des Bundeskanzlers, im Zusammenhang mit dem messermordenden Täter sei „falsch verstandene Toleranz völlig unangebracht“: Glaubt Scholz ernsthaft, die Bevölkerung würde solche Akte der Gewalt beziehungsweise deren Urheber „tolerieren“? Es ist vielmehr die Politik, die unkontrollierte Zuwanderung toleriert – und damit überhaupt erst die Grundlage schafft für eine permanente Erosion der inneren Sicherheit.

Schließlich dann der Kanzler-Clou: „Aus den gewonnenen Erkenntnissen müssen sofort Konsequenzen folgen – es reicht nicht zu reden.“ Pardon, Herr Scholz, wie war das nochmal nach Mannheim (Mai 2024, ein toter Polizist und fünf Schwerverletzte durch einen afghanischen Flüchtling), Solingen (August 2024, drei Tote und acht Verletzte durch einen syrischen Asylbewerber) und Magdeburg (Dezember 2024, sechs Tote, 300 Verletzte durch einen angeblichen Arzt aus Saudi-Arabien)? Waren da nach jedem dieser Fälle nicht auch schon „Konsequenzen“ versprochen worden? Mit anderen Worten: Wer diesem Kanzler immer noch Vertrauen entgegenbringt, der hält auch Hütchenspieler für seriöse Kaufleute.

Inkompetente Verantwortungsträger

Dritter Punkt: Inkompetenz. Auf diesem Gebiet hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser bereits erhebliche Meriten erworben, aber ein bisschen was geht bei der Sozialdemokratin immer noch. Auf die Ankündigung des Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, das Migrationsrecht endlich drastisch zu verschärfen und niemanden mehr ohne gültige Papiere ins Land zu lassen, reagierte Faeser mit dem üblichen Abwehr-Mechanismus: Pläne wie jene von Merz seien „populistisch“, und die Messer-Attacke von Aschaffenburg dürfe nicht genutzt werden, um Wahlkampf zu machen.

Ach ja? Warum eigentlich nicht? Warum soll es nicht gestattet sein, vor einer Bundestagswahl ein Thema aufs Tapet zu bringen, das die Menschen aus guten Gründen umtreibt? Zumal, wie der Kanzler selbst es sagt, inzwischen „alle paar Wochen“ tödliche Angriffe von Asylbewerbern ausgehen (während die nicht-tödlichen Übergriffe allenfalls noch ein Fall für die Statistik sind).

Als Innenministerin ist Nancy Faeser erkennbar inkompetent. Denn es passiert halt nichts, es wird nichts besser. Es sei denn, man wertet ein paar medienwirksam inszenierte Abschiebungen ausländischer Schwerstkrimineller als Erfolg, die zufälligerweise just vor entscheidenden Landtagswahlen stattfinden. Und wie das bei inkompetenten Verantwortungsträgern so üblich ist, wird das eigene Versagen mit dem Walten höherer Mächte begründet. In Faesers Fall heißt diese höhere Macht „Europa“, denn dieses Europa lasse es nun einmal nicht zu, dass ein Staat selbst darüber entscheidet, wer von außen dazukommt und wer nicht.

Mit den Worten der Innenministerin ausgedrückt, lautet das dann so: Man müsse zunächst klären, ob das, was Merz ankündige, europarechtlich zulässig sei. „Ich würde sagen, nein“, so Faeser. Wenn EU-Europa und seine Rechtssetzung auf diese Weise aber zum Synonym für Kontrollverlust degeneriert, braucht sich auch niemand über zunehmende Skepsis gegenüber den Brüsseler Institutionen zu wundern. Seltsamerweise scheint die große Europäerin Nancy Faeser diesen Zusammenhang nicht zu verstehen. Sonst würde sie nämlich erkennen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes schlicht keine Lust darauf haben, sich europarechtskonform abstechen zu lassen.

