In unseren Tagen ist die Verkleidung der Mächtigen weniger märchenhaft. Der Minister-Anzug wird aus- und der Norwegerpullover angezogen, und schon klingelt die Macht beim Volk an der Wohnungstür. Nach höflichen Begrüßungsworten setzen sich alle an den heimelig beleuchteten Küchentisch, und die Macht ist ganz Ohr für die Sorgen und Nöte. Zum Abschluss steht der Minister noch im Hausflur und resümiert das Gespräch, in dem er viele wertvolle Hinweise für sein weiteres politisches Handeln erhalten hat. Der ganze Hausbesuch dauert nur wenige Minuten und ist voller berührender Momente einer wahrhaftigen Begegnung zwischen Robert Habeck und dem Volk.