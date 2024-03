Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Herr Stegner, aus Ihrer Partei, der SPD, werden Stimmen laut, den Ukrainekrieg „einzufrieren“. So forderte es soeben der Bundestagsfraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, und Sie unterstützen ihn darin. Nun hat der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, vor genau solchen Überlegungen gewarnt, weil dies die Akzeptanz auf beiden Seiten voraussetze. Die derzeitige militärische Situation in der Ukraine lasse ein Einfrieren des Krieges weder möglich noch erstrebenswert erscheinen, so Breuer. Es gebe zudem kaum einen eingefrorenen Konflikt auf der Welt, der nicht wieder aufgeflammt sei. Bleiben Sie dennoch bei Ihrer Haltung?

Zunächst einmal würde ich gern auf den Zusammenhang hinweisen, in dem sich Rolf Mützenich geäußert hat. Er hat gesagt: In einer Situation, in der der Krieg schon mehr als zwei Jahre dauert, mit abertausenden Toten und Verletzten, und sich jetzt zu einem Stellungskrieg entwickelt hat, den weder die eine noch die andere Seite gewinnt, dürfe man nicht nur darüber nachdenken, wie man Kriege führt, sondern auch darüber, wie man sie beendet.