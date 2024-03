Zweifellos war es von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gut gemeint, als er in der vergangenen Woche im Bundestag den Satz sagte: „Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?“ Denn wer möchte dies nicht? Auch die sperrigen Ampelpartner, die Grünen und die Liberalen, wollen den Krieg beenden. Ebenso die Union. Oder der französische Präsident Emmanuel Macron, der genau aus diesem Grunde die Entsendung von Bodentrupppen in die bedrohte Ukraine nicht ausschließen will. Und an allererster Stelle wollen die leidgeprüften Ukrainer, deren Städte nach wie vor täglich bombardiert und beschossen werden, ein Ende des Krieges.

Sozialisierung in der Friedensbewegung Ein so erfahrener Parlamentarier wie Mützenich hätte eigentlich wissen müssen, dass sein Satz nicht nur zu einer innenpolitischen Kontroverse führen, sondern auch bei den Partnern in Nato und EU heftige Irritationen hervorrufen würde. Daran ändern auch die gewundenen Erläuterungen des Parteichefs Lars Klingbeil nichts, der vom Schröder-Adlatus längst zum nüchternen Realpolitiker geworden ist, was Wladimir Putin angeht. Wenig hilfreich für Mützenich war auch der Versuch des Bundeskanzlers, die Kritik aus den Reihen der Ampel sowie der Union ins Lächerliche zu ziehen – nämlich die Frage, ob die Bundesrepublik die Ukraine nicht effektiver als bisher militärisch unterstützen sollte. Im Klartext: schlagkräftigere Waffen schneller liefern.