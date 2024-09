Doch bleiben wir bei den Grünen. „Statt Humanität und Menschenrechte in den Vordergrund zu stellen, setzt Deutschland verstärkt auf Abschottung, auf Zäune und sogar auf Abkommen mit autoritären Regimen, die die Würde von Schutzsuchenden mit Füßen treten“, heißt es in einem offenen Brief an die Parteispitze. Dies sei „ein Dammbruch“. Und damit auch der Letzte kapiert, worum es geht, darf eines der Reizworte der höheren Politmoral nicht fehlen: „Wir als Parteibasis sind besonders alarmiert, weil wir den Rechtsruck nicht nur in der Gesellschaft spüren, sondern auch zusehen müssen, wie unsere eigene Partei dem Diskurs folgt.“