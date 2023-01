Es mag abgedroschen klingen, doch in diesen Tagen des Hasses gegen uns Polizisten ist die Feststellung wichtiger und aktueller denn je: In jeder Uniform steckt ein Mensch. Es sind Väter, Mütter, Töchter, Söhne, Schwestern, Brüder, Freunde, Mannschaftskameraden, Nachbarn und manchmal auch einfach ein hilfsbereiter Fremder, der zur passenden Zeit am richtigen Ort ist. Es sind die Garanten dafür, dass wir uns sicher fühlen und abends gut einschlafen können.

Gerade mal eine Woche ist es her, dass Polizisten in der Silvesternacht zur Zielscheibe von hemmungslosen Orgien der Gewalt wurden und nackte Angst erlitten. Das anfängliche Orchester der Anteilnahme ist in den Medien jedoch bereits verpufft. Wieder einmal möchte ich sagen, denn es ist ein sich ständig wiederholendes Muster des kurzweiligen Aufpralls mit der Realität, der schon bald in den Niederungen des kollektiven Verdrängens versinkt. Und auch das wiederholt sich: Leider braucht es immer gefährliche Grenzüberschreitungen, damit die alltäglichen Sorgen der Einsatzkräfte in der Öffentlichkeit gehört werden.

Feueranzünder im Gepäck

Diese Woche begeben sich Polizisten im nordrhein-westfälischen Lützerath abermals in Gefahr. Ein anderer Schauplatz, ein ähnliches Risiko der Gewalt. Klimaaktivisten mobilisieren bereits seit Wochen in ganz Deutschland, um ihre Stellungen gegen die Räumung durch die Polizei zu verteidigen. Die Bilder der sich von Autobahnen abseilenden Straftäter haben wir noch alle vor unserem geistigen Auge. Die schrecklichen Unfälle wie auf der A3 oder vor wenigen Monaten in Berlin, die nachweislich im Kausalzusammenhang stehen und lebensbedrohlich oder sogar tödlich endeten, sicherlich auch noch.

Die Radikalisierung der Klimabewegung setzt sich immer weiter fort. Dies bestätigen die zahlreichen gewohnt gewaltverherrlichenden und gegen den Staat und die Polizei agitierenden Videos, die in den sozialen Medien zuhauf gefunden werden können. Wenn sich Luisa Neubauer über eine vermeintliche Kriminalisierung der Klimabewegung empört, stelle ich mir die Frage, warum die Aktivisten Kletterausrüstungen und Feueranzünder zur Anreise nach Lützerath mitzuführen gedenken?

Im Schutz des Kollektivs

Jede Menge Verständnis besteht dabei im links-bürgerlichen Lager. So gibt es aktive Unterstützung in Form von Verpflegung, Logistik und zahlreicher weiterer Hilfsmittel für die militante Besetzerszene. Dieses links-bürgerliche Lager ist in der Regel gänzlich friedlich und begeht keinerlei Straftaten. Doch wie bereits häufig in der Vergangenheit bestätigt, mischen sich gewaltbereite und in Trainingscamps ausgebildete Störer ganz bewusst unter die friedlichen Protestler und missbrauchen diese für ihre eigenen Aggressionen und Gewalttätigkeiten. Unter dem Schutz des großen und anonymen Kollektivs lassen sich Übergriffe gegen die verhasste Polizei nämlich hervorragend provozieren.



Die Gefahren, die von einem Tagebau ausgehen, werden hier häufig bewusst oder zumindest grob fahrlässig ignoriert. Jeder, der sich einmal in seinem Leben in die Nähe der Abbruchkante eines Tagebaus begab, weiß, dass eine Lebensgefahr für die Einsatzkräfte allgegenwärtig ist. Jenen Störern, die ihren heraufbeschworenen Kampf gegen den Staat in Lützerath ausleben werden, entstammen dem militant-linksextremistischen Milieu, die einem Systemumsturz bei weitem näherstehen, als der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Den meisten geht es nicht etwa um das Klima oder die Zukunft des Planeten, sondern um die pure Lust an der Gewalt.

Zwillen mit Stahlkugeln

Von geschmissenen Steinen, Molotowcocktails, Zwillen mit Stahlkugeln und dem Werfen von Exkrementen mussten wir Polizisten in unseren Einsätzen alles schon erleben. Die Gewaltfantasie geht den militanten Angreifern dabei niemals aus. Und spätestens ab diesem Punkt zeigt die militante Minderheit ihr alpha-aggressives Gesicht.

Die Polizei wird und soll gezielt entmenschlicht werden. Solange bis sich schließlich kein Mensch mehr in Uniform gegenüber befindet, sondern lediglich ein Lakaie des Staates, der als ultimativer Feind angesehen und damit angegriffen werden darf. Ob der Vergleich so abwegig ist, möge bitte jeder für sich selbst beurteilen. Ich persönlich denke in diesem Zusammenhang häufig an das fürchterliche Zitat von Ulrike Meinhof:

„Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein, kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden, und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden.“

Der gewaltbereite Mob

Ein nicht unerhebliches Problem lässt sich auch im Journalismus finden. Zahlreiche Journalisten sind in den Berichterstattungen über Räumungen wie im Hambacher Forst längst zu Journaktivisten geworden, welche die Gewalt der Störer bewusst verharmlosen und ihre Leserschaft damit manipulieren. Dadurch gießt der Journalismus noch weiter Öl ins Feuer. An dieser Stelle sollte sich jeder seriöse Journalist kontinuierlich hinterfragen, ob das mit der eigenen Berufsethik vereinbar ist. Jeder sich im Einsatz befindende Polizist hätte das verdient.

Dass ich während des Schreibens darüber informiert werde, dass das Unwort des Jahres 2022 „Klimaterroristen“ lautet, setzt dem ganzen noch das passende Krönchen auf. Zumindest hat man den Plural gewählt und den einzelnen Terroristen damit nicht allein im Wald stehen lassen. Medien und Presse sollten auch häufiger von Straftätern sprechen und Ross und Reiter beim Namen nennen. Wer Straftaten begeht ist kein Aktivist und noch weniger ein „Aktivisti“. Wie häufig ich mir anhören musste, dass der mir gegenüberstehende, gewaltbereite Mob doch so friedlich sei.

Gedanken bei den Einsatzkräften

Wie jeder einzelne Polizist am besten mit der Gewalt der Störer umgeht, bleibt dem einzelnen überlassen. Aus langer Erfahrung kann ich jedoch sagen: Es sind nicht immer die Schläge, die Würfe, die tätlichen Angriffe, die Wunden hinterlassen können. Häufig sind es die Worte und der ungezügelte Hass, die einem entgegenschießen. Ich für meinen Teil handele gemäß den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit. Dass wir nach einiger Zeit abstumpfen und Angriffe, insbesondere der verbalen Art, an uns abprallen lassen können, ist sicherlich von Vorteil – und lässt mich derartige Erlebnisse im Nachgang besser verarbeiten. Nichtsdestotrotz bleiben gewisse Bilder jahrelang in Erinnerung.

So erinnere ich mich noch lebhaft an einen Massensturm, bei dem mehrere 100 Menschen der Gruppierung Ende Gelände in einen Tagebau eindrangen und einen Braunkohlebagger besetzen wollten. Dies sollte durch Einsatzkräfte verhindert werden, auch unter der angeordneten Anwendung des unmittelbaren Zwanges. Ewig bleibt mir das Bild in Erinnerung, wie ein älterer Herr und Landfriedensbrecher zu Boden stürzte und dabei ungewollt von einem Dienstpferd an den Oberkörper getreten wurde. Glücklicherweise entwickelte sich die Verletzung nicht so brutal, wie das schreckliche Bild zunächst vermuten ließ. Kein Polizist möchte solche Bilder zu seiner Familie an den Abendtisch tragen müssen. Es sind Bilder des Grauens.

Wenn im Vorfeld der Räumung des Dorfes Lützerath von Sprengfallen und ähnlichen Vorrichtungen in den Medien zu lesen ist, bleibt nur die Hoffnung, dass der Einsatz keinen eskalativen Verlauf nimmt und alle Beteiligten besonnen handeln und reagieren werden. Meine persönlichen Gedanken sind bei allen Einsatzkräften, die diese Woche für unseren Rechtsstaat und die Politik im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder den Kopf hinhalten.