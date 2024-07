Schon nach der Festnahme des inzwischen wegen Hochverrats angeklagten Heinrich XIII. Prinz Reuß und dessen Mitverschwörern im Dezember 2022 gab es inner- und außerhalb der Medien (selbst-)kritische Töne. Man fragte sich, wie und weshalb diese Festnahme zum Medienspektakel wurde und ob die enorme publizistische Aufmerksamkeit der Sache gerecht wurde. Offenbar waren damals etliche Journalisten vorab in die Einsatzpläne der Sicherheitsbehörden eingeweiht gewesen. Denn Reporter, Fotografen und Kameraleute waren pünktlich vor Ort, um den überraschenden Zugriff am frühen Morgen ins richtige Bild zu setzen und die frohe Nachricht vom entschlossenen Kampf der starken Innenministerin zu verbreiten.