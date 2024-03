Das zeigt sich unter anderem am kommenden Dienstag. Da tritt die Nationalmannschaft erstmals im neuen pink-lilafarbenen Auswärtstrikot beim Heimspiel (!) gegen Holland in Frankfurt an. Ob die Kreativen beim Noch-Ausrüster Adidas und die Macher in der Kommunikationsabteilung des DFB irgendwie noch vom Barbie-Film träumten, als sie das Pink, Lila und Dunkelblau verbindende gute Stück entwarfen?