Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Die sonntägliche Talkshow „Doppelpass“ ist der Inbegriff seichter Fußballunterhaltung. Seit den 1990er Jahren diskutieren in der Sendung Sportjournalisten, ehemalige Fußballprofis und Funktionäre über das Geschehen auf und um den Rasen, während die Zuschauer genüsslich ihr Weizenbier süffeln. Von gemütlicher Seichtigkeit war in der ersten Sendung nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft in Katar jedoch nicht viel zu spüren.

Dafür war nicht nur das zweite Vorrunden-Aus in Folge während einer Weltmeisterschaft verantwortlich, sondern auch das Auftreten der DFB-Verantwortlichen. In einem Einspieler zu der mittlerweile berühmt-berüchtigten „One Love“-Binde, mit welcher der Deutsche Fußballbund (DFB) sowie die Verbände aus England, Wales, den Niederlanden, Belgien, Dänemark und der Schweiz bei dem Wüstenturnier für Vielfalt und Menschenrechte demonstrieren wollten, wurde dem DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf nicht nur ein „Rückgrat aus Wackelpudding“ attestiert, sondern auch gleich ein Spitzname verpasst: „Wackel-Bernd“.