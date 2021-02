Tobias Unruh ist Professor am Institut für Physik der Kondensierten Materie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Ziel von Wissenschaft und Forschung ist Erkenntnisgewinn. Wissenschaftler stellen Fragen und wollen Antworten finden, die möglichst allgemeingültig sind. Natürlicher Antrieb für die Wissenschaftler ist ihre Neugier. Dabei interessiert es häufig gar nicht so sehr, ob die Beantwortung einer Frage vordergründig einen absehbaren Nutzen oder gar eine praktische Anwendung hat. Wichtig ist die akribische Untersuchung der klaren Fragestellung sowie der Antworten und die Grenzen ihrer Gültigkeit.

Man könnte nun meinen, die Frage nach dem richtigen Umgang einer Gesellschaft mit ansteckenden Krankheiten sei wissenschaftlich zu beantworten. Das ist aber nicht der Fall. Es handelt sich um eine Frage, die individuell und gesellschaftlich mit jeweils guten Gründen sehr unterschiedlich beantwortet werden kann. Dabei kann nicht entschieden werden, welche Antwort richtig und welche falsch ist, denn es gibt kein absolut gültiges moralisches oder ethisches Maß, nach dem wir uns richten könnten, so sehr man sich das auch wünschen würde.

Es braucht den transparenten Diskurs

In einer pluralistischen, freiheitlichen Demokratie, entsprechend unserer bundesdeutschen Verfassung, ist das Verständnis so, dass derartige Fragen in einem gesellschaftlichen, transparenten Diskurs entschieden werden. Nicht aber lassen sich solche Fragen alleine durch wissenschaftliche Untersuchungen oder durch Bekanntmachungen von Wissenschaftlern nach dem Motto „Folgt der Wissenschaft“ beantworten. Aufgabe der Wissenschaft in einer aufgeklärten Gesellschaft ist es auch, ihren Erkenntnisgewinn der Gesellschaft verfügbar zu machen.

Und zur Erkenntnis gehört neben den harten Fakten auch das Wissen um die Grenzen des derzeitigen Erkenntnisstandes. Dieser Beitrag der Wissenschaft bildet eine wichtige Grundlage für die gesellschaftliche Entscheidungsfindung.

Wissenschaftliche Erkenntnis bedarf aber der Abwägung unter ethischen, politischen und weiteren Gesichtspunkten, um eine angemessene Antwort auf eine gesellschaftlich relevante Frage zu finden. Und so mutet es extrem befremdlich an, dass die Leopoldina, also unsere Nationale Akademie der Wissenschaften, in einer Stellungnahme zur Coronavirus-Pandemie schreibt: „Trotz Aussicht auf einen baldigen Beginn der Impfkampagne ist es aus wissenschaftlicher Sicht unbedingt notwendig, die weiterhin deutlich zu hohe Anzahl von Neuinfektionen durch einen harten Lockdown schnell und drastisch zu verringern.“

Knallharte politische Forderungen

Welche wissenschaftliche Erkenntnis besagt zum Beispiel, wann und ob eine Anzahl von Neuinfektionen zu hoch ist, dass die Anzahl von Neuinfektionen drastisch verringert werden oder dass diese Verringerung durch einen harten Lockdown erfolgen müssen? Dabei möchte ich erst gar nicht davon reden, inwieweit diese Infektionszahlen überhaupt bekannt sind (Stichworte: ungeeignete PCR-Tests, Dunkelziffer).

Es ist unerträglich, dass sich eine unserer renommiertesten wissenschaftlichen Einrichtungen unter dem Deckmantel ihrer wissenschaftlichen Expertise für knallharte politische Forderungen der derzeitigen Bundes- und Landesregierungen einsetzt. Das leistet dem Vertrauen der Bürger in unsere Wissenschaftsorganisationen und in die Wissenschaft insgesamt einen Bärendienst. Die vielstimmige, wenn auch bei weitem noch viel zu geringe Kritik am Papier der Leopoldina aus Wissenschaft und Medien und vereinzelt auch aus der Leopoldina selbst ist daher sehr zu begrüßen.

Bereits am 27. Oktober 2020 hatten die Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft und die Präsidenten der Fraunhofer-Gesellschaft, der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gemeinschaft, der Max-Planck-Gesellschaft und der Leopoldina eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie u.a. die „stringente Einhaltung der Maskenpflicht sowie eine Kontrolle der Hygiene-Konzepte z.B. in Hotels, Restaurants und auf Veranstaltungen“ für das Halten niedriger Fallzahlen für notwendig halten und daher fordern, dass die Einhaltung der AHA+L+A Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske + Lüften + Corona-Warnapp) „besser kontrolliert und bei Nichtbeachtung konsequent geahndet werden“.

Anmaßende Politisierung

Hier werfen die Direktoren das Gewicht der durch sie in der Öffentlichkeit vertretenen Forschungseinrichtungen in die Waagschale, um in die deutsche Tagespolitik einzugreifen. Ein solches Handeln könnte angemessen sein, wenn es um Wissenschaftspolitik ginge. So aber ist es eine anmaßende Politisierung deutscher Wissenschaftsinstitutionen, die ihre Kompetenzen deutlich überschätzen und so ihre Glaubwürdigkeit und das Ansehen der Wissenschaft insgesamt massiv gefährden.

Und nun gibt es den Aufruf „WissenschaftlerInnen fordern europäische Strategie zur raschen und nachhaltigen Reduktion der Covid-19-Fallzahlen“ einer Gruppe von Wissenschaftlern um Prof. Viola Priesemann (MPI Dynamics and Self-Organization, Göttingen). Auch wenn dieser Aufruf bis heute lediglich von etwas über tausend Wissenschaftlern unterschrieben wurde, so ist es bezeichnend, dass sich darunter die Präsidentin der DFG und die Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Leopoldina, Fraunhofer-Gesellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft und Max-Planck-Gesellschaft finden.

Auch Präsidenten von Wissenschaftsorganisationen dürfen selbstverständlich als Wissenschaftler einen Aufruf unterschreiben. Hier treten sie aber explizit in ihrer Eigenschaft als Präsident oder Präsidentin ihrer Organisation auf und sollten sich daher politisch neutral verhalten.

Doch genau das tun sie nicht, da auch dieser Aufruf völlig einseitig Stellung für die Corona-Maßnahmen der Regierung bezieht. So wird in dem Aufruf in keiner Weise eine Abwägung des Schutzes vor Ansteckung mit Covid-19 und den Folgen durch die getroffenen Maßnahmen vorgenommen, also deren Verhältnismäßigkeit diskutiert. Die konkreten Maßnahmen, mit denen die für notwendig befundene Reduktion der Covid-19-Fallzahlen erreicht werden könnten, werden in keiner Weise benannt. Dass diese wohl mit einer Totalüberwachung aller Bürger sowie exorbitanten Massentestungen auf unabsehbare Zeiten einhergehen, wird nicht thematisiert.

Der Verantwortung nachkommen!

Anstatt solche Papiere zu unterstützen, wäre es angezeigt, dass die Präsidentinnen und Präsidenten eine gesellschaftliche Diskussion über die Verhältnismäßigkeit der Corona-Maßnahmen anstoßen und einen ausgewogenen wissenschaftlichen Beitrag dazu leisten. Hierzu fordere ich alle Wissenschaftsorganisationen in Deutschland auf: Liebe Präsidentinnen und Präsidenten, bitte kommen Sie dieser, Ihrer Verantwortung nach!

Derweil reagiert die Politik auf die offensichtlich berechtigte Kritik an der Corona-Politik äußerst dünnhäutig. Als jüngstes Beispiel zeigt dies der Rausschmiss von Christoph Lütge aus dem Ethikrat der Bayerischen Staatsregierung deutlich auf. Gerade in den Beratungsgremien einer Regierung ist doch eine breite Expertise und ein weites Meinungsspektrum von wesentlicher Bedeutung, um die besten Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen zu finden. Das gilt gerade in einer derart festgefahrenen Situation wie der deutschen Corona-Politik.

Es ist an der Zeit, dass die Wissenschaftler gegen ihre politische Vereinnahmung aufbegehren. Offensichtlich kann eine solche Initiative nur von unten kommen. Die Führungsebene der Wissenschaftsorganisationen verrät die Wissenschaft an die Mächtigen, wenn sie deren Politik als aus wissenschaftlicher Sicht notwendig und somit alternativlos darstellt.

Und so ist jede einzelne Wissenschaftlerin, jeder einzelne Wissenschaftler aufgefordert und aufgerufen, seine Stimme gegen die Vereinnahmung der Wissenschaft durch die Politik und für die Freiheit von Forschung und Lehre, den offenen und öffentlichen Diskurs und eine pluralistische, freiheitliche Demokratie zu erheben.