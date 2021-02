Der Existenzialismus ist zurück. Diesmal grassiert er nicht unter den Kaffeehaus-Philosophen im Quartier Latin und auch nicht unter den Hipstern und Tagedieben in Berlin-Kreuzberg. Der Existenzialismus hat dieser Tage all jene am Schlafittchen, die eigentlich stets von jenseits der verkopften Lebensphilosophien auf das Dasein geblickt haben: die Selbständigen, die Unternehmer, die Gründer, die Freiberufler. Kurz: all diejenigen, die in den zurückliegenden Jahren eigentlich alles richtig gemacht haben. Sie haben Initiative ergriffen und Eigenverantwortung übernommen; oft haben sie mit ihrem Mut andere Menschen in Lohn und Arbeit gebracht, und immer haben sie dabei das große Wunder am Laufen gehalten, um das sie viele Arbeitnehmer belächelt, aber am Ende auch beneidet haben: Aus Ehrgeiz und Visionen haben sie ihre Freiheit und ihre Existenz gesichert und vorangetrieben.

Siebzig Jahre lang waren diese Menschen das ökonomische und oft auch soziale Rückgrat der Republik. Denn Mittelstand, das sind noch immer 3,5 Millionen Unternehmen in Deutschland und 99,5 aller privatwirtschaftlichen Betriebe. Jetzt, in der aktuellen Corona-Krise aber sind die in Sonntagsreden oft hofierten Macher und Gründer dazu verurteilt, Angst zu haben. Es ist indes nicht irgendeine Angst – kein leichtes Bangen, kein Grummeln in der Magengegend. Für die Unternehmer geht es dieser Tage um alles: um die Existenz als solche, um dieses schaurige und verschwitzte Dasein, das allem exzentrischen So-Sein vorausgeht.