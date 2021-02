Die einen sagen, der Verlauf der Covid-19-Pandemie lasse sich nicht planen und der Umgang mit ihr dementsprechend auch nicht. Die anderen vermissen eben dies, nämlich mehr und vor allem eine bessere Planung.

Wir alle kennen das Bonmot, wonach Planung schwierig ist – insbesondere dann, wenn sie sich mit der Zukunft beschäftigt. Tatsächlich stellt sich die Frage: Wie kann man einigermaßen sinnvoll nach vorne blicken, wenn so wenige Erfahrungswerte aus der Vergangenheit existieren? Wenn es kaum etwas gibt, auf das man sich beziehen kann und woraus man hoffentlich gelernt hat? Wenn wir wollen, was wir eigentlich wollen müssten, nämlich begreifen, dann sollten wir akzeptieren, dass es in dieser Situation die viel beschworene „Planungssicherheit“ nicht wirklich geben kann. Und damit auch keine „verbindlichen Versprechen“.

Ein Maximum an Sicherheit

Planung, das ist in Sachen Corona ein Iterationsprozess – also ein Prozess, der sich schrittweise, den besten Weg suchend, vortastet. Der beste Weg ist gemäß unserem Menschenbild derjenige, der ein Maximum an Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger verspricht, ohne andererseits unser Leben – das wirtschaftliche, das soziale, das kulturelle und das sportliche Leben – durch totale Absperrung und Isolation zu zerstören. Es geht also um Abwägung und um Kompromisse. Diese zu finden, ist letztlich Aufgabe unserer Regierung(en), und zwar unter Einbindung der Parlamente. Insbesondere zu letzterem Punkt gäbe es einiges Kritische anzumerken, dies ist jedoch ein anderes Thema.

Was nützt Planung?

Unser Thema heißt Planung, um möglichst gut und schnell aus der Pandemie und den diversen Lockdowns herauszufinden. Die berechtigte Frage ist, ob trotz aller Unwägbarkeiten und Unsicherheiten wenigstens das tatsächlich Planbare ordentlich erledigt wurde. Meine Antwort heißt: in vieler Hinsicht nein!

Die Vorgabe von Maskenpflicht, die Bereitstellung von Masken in geeigneter Qualität und ausreichender Menge sind an sich kein Hexenwerk. Erstens darf man Demokratie nicht überstrapazieren. Zweitens kann man sich in Asien seit geraumer Zeit anschauen, wie sie wirken. Und drittens muss man kontrollieren, wenn man sicherstellen will, dass die wirken.

Unser Weg zur Maskenpflicht und der Weg vom nicht selten selbstgebastelten Alltagsmodell zur FFP2-Maske war ziemlich holprig und die Kontrolle mangelhaft. Ein Beispiel: In meiner Nachbarschaft befindet sich eine Kirche der „Christengemeinschaft“. Und jedes Wochenende staune ich, wie viele Menschen dort beieinander stehen, ohne eine Maske zu tragen. Überzeugung hin oder her, ich empfinde das als unsolidarisch. Anders gesagt: Was nützt Planung, wenn Menschen sich verweigern und gleichzeitig die Kontrollen versagen?

Fehlende Testkapazitäten und Engpässe im Bestellprozess

Dass schnelles und wiederholtes Testen möglichst vieler Menschen wichtig ist, um die Verbreitung der Viren einzudämmen, wurde uns von anderen Ländern beigebracht. Wir hätten lernen und auf dieser Grundlage planen können, doch es fehlten uns die Testkapazitäten. Die angebotenen Schnelltests entpuppten sich als Marterwerkzeug, und bezüglich der Schnelltests im „Do it Yourself“-Verfahren wird uns von Experten wieder einmal ein Engpass im Bestellprozess vorhergesagt.

Es war sehr früh klar, dass ein Bändigen des Virus nur durch ein umfassendes Impfen möglich sein wird. Ob der Impfstoff auf nationaler oder auf europäischer Ebene bestellt wird, ist letztlich sekundär. Dass die Europäer sich für ein gemeinsames Vorgehen entschieden haben, ist soweit in Ordnung. Planerisch vorausschauend wäre es allerdings gewesen, frühzeitig von allen potentiellen Produzenten genügend zu bestellen, das Risiko in Kauf nehmend, dass nicht alle Produzenten liefern werden können. Genau das geschah aber nicht, jedenfalls nicht in Europa. Hier hat nach meinem Eindruck die Angst vor der eigenen Courage obsiegt. Beides, Planung und Umsetzung, waren völlig unbefriedigend.

Weder bedienerfreundlich noch hilfreich

Hinzu kommt: Deutschland ist eine Wüste bei der Digitalisierung in den Verwaltungen oder auch an den Schulen. So verwundert es deswegen kaum, dass die viel gepriesene „Corona-App“ nichts taugt. Auf meinem eigenen Mobiltelefon und auf denen der meisten Bürgerinnen und Bürger, die sie geladen haben, belegt sie zwar Speicherplatz (und dies nicht zu knapp). Ansonsten aber schlummert sie nutzlos vor sich hin. An Ausreden dafür mangelt es nicht. Ausreden sind jedoch keine Erkenntnisse. Und solange die Erkenntnisse fehlen, wird sich auch nichts fundamental ändern.

Ähnliches gilt für die Organisation des Impfprozesses. Es ist beschämend zu erleben, wie unser Staat im 21. Jahrhundert mit seinen Bürgerinnen und Bürgern umgeht. Auch das Impfen war planbar. Dass das Angebot einer zentralen Telefonnummer je Bundesland für die Anmeldung zum Impftermin enorme Warteschleifen nach sich ziehen würde, musste den Planern von vornherein klar sein. Die Alternative per Internet wiederum war weder bedienerfreundlich noch hilfreich, weil zunächst nur sehr wenige Impfzentren verfügbar waren. Als diese dann in ausreichend großer Zahl eröffneten, fehlte der Impfstoff.

Das Begreifbare auch begreifen können

Und nun noch zu den Lockdowns. Über die Sinnhaftigkeit der festgelegten Inzidenzen lässt sich streiten. Da aber die meisten von uns, wie auch ich, keine Experten sind, neige ich dazu, den politischen Verantwortungsträgern zu folgen – obwohl es schwer fällt, sich mit immer neuen Kennziffern konfrontiert zu sehen. Allerdings sollte man das an sich Begreifbare auch begreifen können. Für mich ist begreifbar, dass Friseure demnächst endlich wieder öffnen dürfen. Nicht begreifbar ist für mich dagegen, dass Restaurants weiterhin auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben sollen. Und zwar trotz sorgfältiger Planung, teurer Vorbereitung und trotz des Einsatzes vielfältiger Schutzvorkehrungen seitens der Gastronomen. Das lässt sich zwar erklären, nachvollziehbar ist es kaum.

Bittere Ernüchterung

Was schließlich den Einzelhandel angeht, habe ich den Verdacht, dass diesem ohne Not der Garaus gemacht werden soll. Daran ändern auch Hilfszusagen nichts. Ähnliches gilt für die diversen Kulturbetriebe, die viel unternommen haben, um Ansteckungen zu vermeiden. Nach dem Abklingen der Pandemie werden wir mit bitterer Ernüchterung durch unsere Städte gehen und vergeblich nach den früheren, mit Zuwendung und guter Beratung geführten Geschäften und gemütlichen Restaurants suchen. Aber auch nach den bewährten Alternativen zum Internet, nämlich den Kinos.

Erich Kästner hat übrigens einmal sehr treffend geschrieben: „Je üppiger die Pläne blühen, umso verzwickter wird die Tat. Man nimmt sich vor, sich zu bemühen, und schließlich hat man den Salat.“ Nichts gegen Salat, aber Deutschland kann es besser. Viele kleine und große Unternehmen beweisen es jeden Tag auf‘s neue.