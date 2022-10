Die Beruhigungspillen für die Wahlverlierer vom Wochenende liegen in Berlin schon bereit. An vorderster Stelle wird die CDU den Amtsbonus des bereits seit 2013 regierenden SPD-Ministerpräsidenten Stephan Weil ins Feld führen, um ihr historisch schlechtes Ergebnis verdaubar zu machen. Doch alles Verharmlosen hilft nichts. In Hannover manifestiert sich vielmehr eine weiter anschwellende massive Krise dessen, was einmal das „bürgerliche Lager“ genannt wurde. Es gibt schlicht keine überzeugende und schlagkräftige Opposition mehr zum herrschenden rot-grünen Narrativ. Was die Wähler von der Rolle der FDP dabei halten, haben sie in Niedersachsen auch klar kundgetan.

Trotz schwächelnder Ampel-Regierung im Bund, trotz Unzufriedenheit mit dem Bundeskanzler, trotz einer programmatischen Achterbahnfahrt der regierenden Parteien vermag die Union daraus keinen Honig zu saugen. Das liegt gewiss auch an der Größe der Krise, in der wir uns gerade befinden. Die aktuelle Lage stabilisiert die Regierung und weist der Opposition eine besonders zurückgenommene Rolle zu. Doch das entschuldigt nicht die eigene Orientierungslosigkeit der CDU, die in Niedersachsen besonders ausgeprägt scheint und auch ein Jahr nach der Ablösung von Angela Merkel noch nicht eingedämmt ist.