Die konservative Wende hat der neue Unions-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz sozusagen schon eingeleitet. Schluss mit grün-roter Kuscheligkeit. In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird wieder gesiezt. Unter Vorgänger Ralph Brinkhaus hatte sich ein sehr vertrauter und lockerer Umgangston breit gemacht, berichten Fraktionsmitglieder. Brinkhaus sei sehr stark auf die Leute zugegangen, sei mit dem „Du“ schnell bei der Hand gewesen, eigentlich habe er alle Fraktionsmitglieder geduzt. Was bei den Genossen sowieso üblich ist und bei den Grünen in der DNA steckt, das hat Brinkhaus zur Union gebracht, spotten einige.



Merz, Jahrgang 1955, sei da eher von der alten Schule, berichten nun Parteifreundinnen und Parteifreunde von den sich ändernden Umgangsformen. Das „Du“ bei Merz ist noch – wie früher üblich – ein persönliches Zeichen im politischen und sozialen Machtgefüge. Kennt man sich lange, duzt man sich vielleicht. Steht man politisch eng und loyal beieinander, kann sich das im Du zeigen. Manche warten schon seit 20 Jahren auf das „Du“ von Merz, andere wiederum haben die Trophäe nun schnell ergattert, so wird erzählt.

Kein König der Herzen Doch hinter der Wahl der Anrede steht mehr. Trotz des guten Ergebnisses von 89,5 Prozent in der Fraktionsabstimmung ist Merz kein König der Herzen – und steht unter Beobachtung. Dass er die symbolischen 90 Prozent nicht geknackt hat, finden einige sogar gut. Viele hätten ihn um des Zeichens der Geschlossenheit willen gewählt, nicht als Liebesbekundung. Merz aber kennt die Skepsis durchaus, in seiner Rede sprach er von einer „Gewissensentscheidung“ und wollte damit auf seine Kritiker zugehen.



Die Vorbehalte gegen Merz liegen auf zwei Ebenen, der atmosphärischen und der inhaltlichen. Vor dem Führungsstil des neuen Chefs haben manche Sorge. Merz regiert von oben, da werden nicht immer alle konsultiert und mitgenommen, wenn es darum geht, schnell in der „Tagesschau“ aufzutauchen, sagen manche. Das kriegen sogar die CDU-Ministerpräsidenten bisweilen zu spüren, wenn sie erst aus dem Pressespiegel die neue Marschroute „ihres“ Vorsitzenden erfahren. Tatsächlich muss aber Merz mit aller Macht auch um Sichtbarkeit kämpfen, in Oppositionszeiten geht das sicher nicht immer mit dem großen moderierenden „Wir“, auf das sich Brinkhaus oft gut verstand.