SPD-Chef Lars Klingbeil hatte unmittelbar vor der Abstimmung nochmal denselben Ton angeschlagen, der die gesamten Bundestagsdebatte zuvor geprägt hatte, nämlich äußerste Zurschaustellung von Empörung und Drama: „Das sind die letzten Minuten, die letzte Chance, die wir haben, um so abzubiegen, dass es nicht erstmals ein Gesetz gibt, das hier mit den Stimmen der Konservativen, der Liberalen und der Rechtsextremen verabschiedet wird.“ Klingbeil war aber auch neben Merz der einzige, der erwähnte, dass beide, Union und SPD, am Tag nach der Wahl am 23. Februar gesprächsfähig bleiben müssten. An diesem Freitag war das schwer vorstellbar.