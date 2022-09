Eine zweideutige Redewendung besagt: „Economists do it with models.“ Der Spruch enthält einen wahren Kern: Für verschiedenste Fragestellung wurden schon Modelle entwickelt, so auch das „Prinzipal-Agenten-Modell“. Es kommt aus der Mikroökonomie und speziell der Neuen Institutionenökonomik. Hinter den sperrigen Begriffen verbirgt sich eine simple Idee: Es geht um den Interessenskonflikt zwischen einem Auftraggeber („Prinzipal“) und Beauftragten („Agent“). Ein Beispiel ist der Eigentümer eines Unternehmens, welcher einen Manager mit der Steuerung beauftragt. Neben dem Interessenskonflikt ist die asymmetrische Information das zweite Grundelement. Der Beauftragte hat einen Wissensvorteil gegenüber dem Auftraggeber.