So erreichen Sie Volker Resing:

Der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte ist Professor an der Universität Duisburg-Essen am Campus Duisburg und Direktor der NRW School of Governance. Er ist häufig als Wahlexperte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen.

Herr Korte, am vermutlichen Ende der Pandemie gibt es auch Verunsicherung über Maßnahmen und Management der Corona-Krise. Was brauchen wir, um Vertrauen zurückzugewinnen?