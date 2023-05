So erreichen Sie Volker Resing:

Am 8. Mai vor einem Jahr wurde in Schleswig-Holstein gewählt. Es war Ministerpräsident Daniel Günther, der zwei sicher geglaubte Regeln des deutschen Politikbetriebs brach und damit mehr oder weniger eine neue strategische Ordnung schuf. Nichts ist mehr vorgegeben, nichts geht über den eigenen Erfolg. Günther hatte seit 2017 in einer Jamaika-Koalition regiert. Er hatte das davor noch ungeübte Modell aus CDU, FDP und Grünen seetauglich gemacht. Der neue politische Dampfer zog dann auf dem Land zwischen den Meeren recht unaufgeregt seine Bahnen. Dennoch war damit nach der Wahl Schluss.

Es waren ausgerechnet die Grünen, die im ersten Günther-Kabinett für Kontinuität sorgten, denn sie hatten zuvor schon unter dem SPD-Ministerpräsidenten Thorsten Albig in einer rot-grünen Regierung gewirkt. Und es war der aufstrebende Politiker Robert Habeck, der in Kiel seine ersten administrativen Erfahrungen machen konnte, erst unter der SPD, dann unter der CDU, dann zog er nach Berlin weiter.