Gideon Böss

Gideon Böss ist Roman- und Sachbuchautor und hat unter anderem über Religionen in Deutschland und Glücksversprechen im Kapitalismus geschrieben.

Vor kurzem schlug das Christliche Kinder- und Jugendwerk Die Arche Alarm. Ihr Sprecher Wolfgang Büscher warnte, dass seine Organisation den immer größeren Ansturm nicht mehr bewältigen könne und außerdem viele der muslimischen Kinder und Jugendlichen in keiner Weise in die westliche Lebensweise integriert seien. Im Gegenteil würde man eine selbstbewusste Ablehnung des Westens beobachten. So würden etwa Mädchen, die bauchfreie T-Shirts tragen, als „Nutten“ beschimpft werden.

Neben allerlei anderen Beobachtungen ist die vielleicht schlimmste, dass die muslimischen Mädchen mit Beginn der Pubertät von ihren Eltern nicht mehr zur Arche gelassen werden. „Mir wurde gesagt“, so Büscher, „dass die Eltern Angst haben, dass unsere westlichen Werte auf die jungen Mädchen übergreifen könnten. (…) Von einem anderen Arche-Mitarbeiter haben wir erfahren, dass junge Frauen zwangsverheiratet werden sollten.“