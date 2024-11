„Your tax money is being wasted and the Department of Government Efficiency is going to fix that.” („Ihre Steuergelder werden verschwendet, und die Abteilung für Regierungseffizienz wird das in Ordnung bringen.“) Mit diesen Worten leitete der Unternehmer Elon Musk eine Wahlkampfveranstaltung zur Unterstützung Donald Trumps ein. Am 5. November 2024 wird in den USA der nächste Präsident gewählt. Beide Kandidaten, sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump, haben gute Chancen, das Rennen zu gewinnen.

Dabei handelt es sich um keine normale Wahl: Insbesondere Donald Trump verspricht radikale politische Maßnahmen, um die aus seiner Sicht größten Probleme der USA zu bekämpfen. Ein solches, so Trump, ist die massive Staatsverschuldung der USA, die bei rund 35 Billionen US-Dollar liegt. Allein die Zinsen auf die Staatsverschuldung betragen rund 1 Billion US-Dollar, ein Wert, der die gesamten jährlichen Militärausgaben der USA übersteigt.