Jeder in der Arena oder vor den Bildschirmen konnte spüren, was für eine Genugtuung dieser Auftritt für sein überempfindliches Ego war: Donald Trump genoss jede Minute im Madison Square Garden im Herzen von New York. Bereits drei Stunden vor seiner Rede musste die Halle wegen Überfüllung geschlossen werden. In Manhattan hatte Joe Biden vor vier Jahren 85 Prozent geholt, es gibt kaum einen Fleck in den USA, wo Donald Trump unbeliebter ist. Und jetzt das: 20.000 Zuschauer im Entertainment-Tempel des Landes. Muhammed Ali feierte hier Triumphe. Elvis Presley, die Rolling Stones, Taylor Swift und tausend andere Musikstars waren schon da. Eishockey und Basketball auf Weltklasseniveau – nichts Großartiges, was es hier nicht gab und gibt.

Die üblichen Schmähungen Es gehört zu Trumps Erfolgsgeheimnis, dass er auf sämtliche Sprachpolizei pfeift. Deshalb hat man sich längst daran gewöhnt, dass er nicht von Migration, sondern von Invasion spricht. Auch ein Wort wie Massendeportation lässt man ihm einfach durchgehen; mindestens 15 Millionen Einwanderer sollen raus. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass dies die zuständige Behörde ICE mit ihren 20.000 Vollzugsbeamten nie und nimmer schaffen könnte. Dann macht das eben die Nationalgarde oder das Militär, hört man aus den Reihen der Trump-Sympathisanten. Wenn der Ex-Präsident ankündigt, den „Aliens Enemies Act“ aus dem Jahr 1798, der Festnahme und Abschiebung von Migranten ohne Anhörung zulässt, wiederzubeleben, jubelt die Halle.