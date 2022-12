Als Angela Merkel vor einem Jahr das Kanzleramt an Olaf Scholz übergab, hinterließ sie ein Land, in dem keineswegs alles zum Besten stand. Eine zerschlissene Infrastruktur, eine unzureichende Digitalisierung, ein halbherziger Einstieg in erneuerbare Energien bei gleichzeitigem Doppelausstieg aus Kohle und Kernkraft, ein eklatanter Mangel an Fachkräften, die Finanzierungslücken Im Rentensystem: Der Lack am einstigen Modell Deutschland blätterte an vielen Stellen.

Zu Merkels Erbe gehört noch etwas anderes: eine inhaltlich entkernte, am Boden zerstörte CDU, die bei der Bundestagswahl mit 24,1 Prozent das schlechteste Ergebnis aller Zeiten erreicht hatte. Ironie der Geschichte: Merkel hatte die CDU im Jahr 2000 nach der Spendenaffäre als „Trümmerfrau“ übernommen. Obwohl sie den Parteivorsitz bereits 2018 abgegeben hat, trug sie Ende vergangenen Jahres die Hauptverantwortung für den desolaten Zustand der Union.