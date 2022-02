So erreichen Sie Nathan Giwerzew:

Nathan Giwerzew studierte Literatur- und Politikwissenschaft in Berlin und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

Anna Veronika Wendland ist Historikerin und hat Teile ihrer Habilitationsschrift über die kerntechnische Moderne und die Geschichte der Reaktorsicherheit auf der Anlage in Grohnde geschrieben. Derzeit ist sie Osteuropa- und Technikhistorikerin am Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung in Marburg. Im Frühjahr 2022 erscheint ihr Debattenbuch zum Atomausstieg.

Frau Wendland, Deutschland setzt den Genehmigungsprozess für die Gas-Pipeline Nord Stream 2 zumindest vorerst aus. Was bedeutet das für unsere Energieversorgung?