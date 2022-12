2022 stand im Zeichen der „Zeitenwende“ und des Ukrainekriegs. Aber es war auch ein Jahr voller Kuriositäten und denkwürdiger Begebenheiten abseits der großen Weltpolitik: Junge Menschen etwa bewarfen altmeisterliche Gemälde mit Kartoffelpüree, Oskar Lafontaine trat aus der Linkspartei aus, „Layla“ entwickelte sich zum Sommerhit. Und eine seltsame Rentnertruppe wurde als Terroristenzelle dingfest gemacht. Nicht zuletzt stieg dann auch noch ein kiffender Milliardär für 44 Milliarden US-Dollar beim Kurznachrichtendienst Twitter ein.

In solch turbulenten Zeiten wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger natürlich die kundige Einordnung derart verstörender Ereignisse durch erfahrene Experten. Zum Beispiel in Person des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der allein schon kraft seines Amtes zu allem etwas sagen kann – und der übrigens, noch so eine Kuriosität, in diesem Jahr wiedergewählt wurde. Im Cicero-Podcast kommt er allerdings nicht zu Wort, sondern ist vielmehr selbst Gegenstand des Jahresrückblicks von Alexander Marguier und Mathias Brodkorb.

Der Cicero-Chefredakteur blickt gemeinsam mit dem Ex-Minister und Cicero-Autor auf die vergangenen zwölf Monate zurück – und damit daraus keine allzu trockene Angelegenheit wird, verbinden die beiden ihre Kuriositäten-Revue mit einer feuchtfröhlichen Weinprobe. Was dem Gesprächsniveau allerdings erst erstaunlich spät anzumerken ist.

Als ein Fazit des Jahresrückblicks bleibt jedenfalls der ewiggültige Satz hängen: „Möglicherweise ist da ein Plan dahinter, den wir einfach noch nicht durchschaut haben.“

Das Gespräch wurde am 20. Dezember 2022 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.

